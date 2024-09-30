Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами президента України, під час Ставки верховного головнокомандувача було розглянуто два питання:

комплектування бригад;

зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання.

Зеленський провів засідання Ставки 30 вересня – які питання обговорювали

“Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані,” – розповів Зеленський.

Також президент сьогодні детально й дуже тривало говорив з головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Їх розмова тривала більш ніж дві з половиною години.

“Доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків, наші можливості подальші та конкретні завдання. Дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального й справедливого миру для України, для всіх наших людей”, – підкреслив Зеленський.

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