Повітряна атака в ніч на 8 жовтня: загорілася багатоповерхівка, влучили у корабель, є жертви – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 8 жовтня. Окупанти запускали по Україні ракети і «Шахеди». На жаль, не обійшлося без жертв та руйнувань.

«Новини України – НСН» розповідають, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 8 жовтня 2024 року (із 19.00 07.10 по 08.30 08.10) ворог задав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із окупованого Криму, а також 19-ма ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська, рф.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в росію.

Повітряна атака в ніч на 8 жовтня: ситуація в регіонах

Одещина

Ворог атакував Одесу балістичними ракетами

Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один – легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

Російські терористи вкотре намагаються зірвати роботу Українського зернового коридору. За останні декілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одещини, – заявив начальник ОВА Олег Кіпер

Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Також російські агресори з опівночі і до світанку, протягом чотирьох годин, тероризували Одещину ударними безпілотниками.

Сили Протиповітряноі оборони знищили більшість «шахедів». На щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих.

У Чорноморську, внаслідок атаки, сталося загорання квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах.

Пожежу площею 100 м2 оперативно ліквідували вогнеборці.

Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням, вогонь на площі 50 м2 було ліквідовано. Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації.

Миколаївщина

У ніч на 8 жовтня сили ППО Миколаївської області знищили три безпілотники типу “Shahed 131/136”.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Дніпропетровщина

Вночі, за даними ОВА, над Дніпропетровською областю збили ворожий «Шахед».

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