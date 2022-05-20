У ВР пропонують позбавляти громадянства певні категорії українців

У ВР пропонують позбавляти громадянства деякі категорії українців, передає NNS, посилаючись на сайт Парламенту.

У Раді пропонують позбавляти громадянства українців, які під час воєнного стану або війни виїхали в країну, яка напала на Україну і не повернулись протягом 30 днів.

Також пропонується позбавляти громадянства військовозобов’язаних, які виїхали за кордон без поважних причин і не повернулись протягом 30 днів. Про це йдеться в законопроекті, який зареєстрований на сайті Ради.

Також законопроект пропонує заборонити після оголошення мобілізації змінювати місце проживання людям, які перебувають на військовому обліку, без письмового повідомлення уповноваженої особи.

Окрім цього, у законопроекті запропоновано також розширити категорії осіб, які не підлягають мобілізації – з числа тих, які і так виконують важливі функції в тилу. Тобто вони теж зможуть мобілізовуватися, але на умовах добровільності, коли вважатимуть, що готові і фізично, і морально захищати Вітчизну зі зброєю в руках, і що саме в такій ролі вони будуть кориснішими для держави.

Як вважають народні депутати, цей законопроєкт посприяє зміцненню економіки та обороноздатності держави.

Відповідний проєкт закону №7381 з’явився на сайті парламенту 17 травня. Його авторами є Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла і Олександр Федієнко.