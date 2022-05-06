Польща змінила правила в’їзду для окремої категорії українців

Сусідня держава продовжує приймати біженців з України, але Польща змінила правила в’їзду для деякої категорії українців

Польща дещо змінила правила в’їзду для українців на автомобілях. Про нові правила та вимоги розповідає NNS

У зв’язку із повномасштабним вторгненням росії на територію нашої держави багато українців виїхали за кордон. Найбільше біженців прийняла саме Польща і ще й досі продовжує приймати.

Польща змінила правила в’їзду

Однак, перетнути кордон на автомобілях віднедавна можуть не всі. Повідомляється, що Польща не пропускатиме на свою територію автомобілі із тонованим склом.

Таке рішення пояснюють тим, що коли рівень тонування перевищує 10%, то зростає ризик ДТП через погіршену видимість для водія. Йдеться про тонування лобового та переднього бокового скла водія.

У разі порушення цих вимог місцева поліція має право виписати штраф у розмірі 3 тис злотих (20 тис грн).

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