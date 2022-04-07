Які санкції пропонують ввести за ухилення від мобілізації

Мільйони українців після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну стали на захист своєї батьківщини. Проте деякі намагаються ухилитися від мобілізації та виїхати за кордон. Які санкції пропонують впровадити за ухилення від мобілізації

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7205, який передбачає позбавлення громадянства за ухилення від мобілізації. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Відразу уточнюється, що пропонується позбавляти громадянства під час війни не всіх ухилістів, а лише тих, що намагаються незаконно виїхати з України.

За ухилення від мобілізації пропонують позбавляти громадянства

Крім того, пропонується позбавляти громадянства тих, хто виїхав до країни, яка вчиняє військову агресію проти України. У цьому випадку йдеться про українців, які виїхали до Росії, війська якої 24 лютого вторглися на українську землю.

Але й це ще не весь список осіб, які підпадуть під санкції за ухилення від служби у ЗСУ під час війни. Позбавляти громадянства також хочуть військовозобов’язаних, які не повернулися до України протягом 30 днів.

Нагадаємо, Кримінальний кодекс України передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 5 років за ухилення від призову на військову службу під час мобілізаційних заходів.

Незабаром почнеться третій етап загальної мобілізації в Україні: кому прийде повістка