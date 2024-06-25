У Трампа пояснили, за яких умов той погодиться продовжувати допомагати Україні зброєю

Два ключових радника Дональда Трампа представили йому план припинення війни росії в Україні, якщо той переможе на президентських виборах. Чи буде Трамп продовжувати допомагати Україні повідомляє видання Reuters .

Він передбачає надання Україні військової допомоги тільки в тому разі, якщо Київ вступить у мирні переговори з рф.

Ми говоримо українцям:

“Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не підете за стіл переговорів, підтримка Сполучених Штатів вичерпається”.

А ви скажете путіну:

“Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не підете за стіл, то ми дамо українцям все, що їм потрібно, щоб убити вас у полі”, – йдеться у виданні.

Другий радник Трампа, який працював над цим планом, Фред Фляйц, сказав, що Україна не повинна формально поступатися своєю територією, однак Київ, мовляв, навряд чи зможе відновити ефективний контроль над усією своєю територією в найближчій перспективі.

Нагадаємо, що раніше “Новини України – НСН” повідомляли що Росія готує ядерний удар по заходу України? Що кажуть експерти