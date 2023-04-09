У росіян нова тактика: замість наступу артилерія – ISW

У росіян на полі бою зараз нова тактика: замість наступу артилерія. Про таке заявляє у свіжому звіті ISW, передає НСН.

За словами аналітиків з Інституту вивчення війни, російські війська у квітні значно знизили темп атакувальних дій на фронті. При цьому загальний російський наступ наближається до кульмінації.

Експерти відзначають, що росіяни збільшили динаміку використання бойової артилерії в Україні. Так вони компенсують свої знижені наступальні можливості. Українські війська більш точні у виборі цілей.

“Динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей. При цьому, українські війська більш точні у виборі цілей, але, ймовірно, теж отримують вигоду від того, що перебувають в обороні в більшості районів, адже наступальні операції зазвичай викликають підвищені потреби в артилерійських засобах”, — йдеться у звіті

В ISW додали, що російська ракетна кампанія, спрямована на руйнування енергетичної інфраструктури України, остаточно провалилася. Росія, схоже, відмовилася від цих зусиль.

“Загарбники зосереджують свої поточні атаки на відволіканні та розосередженні українських сил, щоб завадити початку контрнаступу”, — пишуть аналітики

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