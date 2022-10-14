У деяких областях – канікули: як навчатимуться школярі в Україні з наступного тижня

З початком повномасштабної війни велика кількість шкіл України перейшла на онлайн-навчання. Але у деяких регіонах з 1 вересня навчальний процес проводився у звичайному форматі. Так було до масштабної ракетної атаки 10 жовтня. Як навчатимуться школярі в Україні з наступного тижня – у цьому матеріалі.

Українські школярі та студенти через масований ракетний обстріл росією України цього тижня навчаються онлайн. Однак наступного тижня діти у деяких областях України таки підуть до школи, передає NNS, посилаючись на Канал-24.

Перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко під час брифінгу розповів, що у МОН вже ухвалили рішення щодо форми навчання у закладах освіти України. Однак остаточне рішення – за місцевою владою.

Як навчатимуться школярі в Україні з наступного тижня

На сьогодні усі навчальні заклади України працюють дистанційно. Натомість з наступного тижня форму навчання – онлайн, офлайн чи змішана – визначатиме місцева влада та директори шкіл. Остаточне рішення, за словами Вітренка, ухвалить обласна військова адміністрація, враховуючи безпекову ситуацію на території регіону.

На Сумщині діти йдуть на канікули

Також заступник очільника МОН розповів, що Сумщина зазнала масованих обстрілів з боку Росії. В області пошкоджені лінії електропередач і є проблеми з опаленням. Тож у навчальних закладах Сумщини запроваджують дострокові канікули.

Чи запровадять канікули у школах України

Вітренко при цьому додав, що рішення про запровадження дострокових канікул та продовження онлайн-навчання ухвалюватиме місцева влада.

Найважливіше для нас – життя дітей та вчителів, – наголосив заступник міністра.

Канікули, за його словами, запровадять у кожній школі індивідуально – відповідно до затверджених графіків.

Навчальні заклади Києва з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі: доступні будуть і онлайн, і офлайн форми навчання. Про це повідомляє КМДА.

‘Ті, хто ходив раніше до шкіл, садків або інших навчальних закладів, зможуть, за бажанням, відновити офлайн навчання. Однак ті, хто не може або не бажає з тих чи інших причин наступного тижня ходити до навчального закладу, можуть навчатися дистанційно.

Зазначимо, що раніше Київська ОВА повідомляла, що навчальні заклади продовжать працювати дистанційно.

На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області повертаються до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.

З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, планують відновити роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.