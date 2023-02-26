2 основні цілі весняного наступу ЗСУ назвали в ГУР

В ГУР назвали 2 основні цілі весняного наступу ЗСУ. Своїми прогнозами поділився заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає, посилаючись на DW, НСН.

Скібіцький зазначив, що головною метою планованого контрнаступу української армії є звільнення всіх окупованих територій України, зокрема – Криму. Він підкреслив, що Київ має намір домогтися відновлення цілісності країни і не має наміру захоплювати чуже.

Представник ГУР додав, що конкретні терміни початку контрнаступу ЗСУ залежатимуть від обсягів та темпів постачання західних озброєнь.

2 основні цілі весняного наступу ЗСУ

Ціль №1

Скібіцький зазначив, що одним із першочергових завдань української атаки може стати “клин” між Кримом і материковою частиною, яку окупувала Росія.

Ціль №2

Також Україна продовжить бити по складах, де зберігають боєприпаси росіяни, зокрема на території Росії, наприклад, у Бєлгородській області. Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова, – сказав він.

Скібіцький підкреслив, що Україна розглядає тільки один варіант перемоги – повернення всіх своїх територій.

Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року, – підсумував він

За інформацією Генштабу ЗСУ, російська армія посилює оборону на території окупованого Криму. Так, за даними Генштабу, інженерні роботи привезли російських строковиків.

З Челябінської області прибули 150 російських військовослужбовців термінової служби для виконання інженерних робіт, — йдеться у повідомленні Генштабу

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