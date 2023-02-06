Цієї ночі ЗСУ знищили на Дніпрі два ворожих катери і дві ДРГ

Цієї ночі, 6 лютого, ЗСУ знищили на Дніпрі два ворожих катери і дві ДРГ. Про це повідомила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

Російська армія втратила на Південному напрямку два катери та дві диверсійно-розвідувальні групи.

За словами Гуменюк, південь України залишається в пріоритеті ворога, де рф накопичила потужне угруповання. Росіяни проводять наземну та повітряну розвідку та навіть використовує для цих цілей човни, які відібрали у місцевого населення.

Окупанти намагаються промацувати оборону українських сил у бік Дніпра, на островах. Для цього ворог використовує диверсійні групи.

Намагаючися там облаштувати свої спостережні пости, знову втратили два катери і дві диверсійно-розвідувальні групи за цю ніч, — розповіла Гуменюк.

Вона також повідомила, що в Чорному морі продовжує вирувати потужний шторм — п’ять-шість балів.

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