ТОП-5 страхів військовозобов’язаних: МОУ розвінчує міфи

В Міністерстві оборони провели аналіз діяльності ЦНАП та ТЦК. В ході дослідження було виявлено ТОП-5 основних страхів військовозобов’язаних. Заступниця міністра оборони Катерина Черноволенко вказала на основні моменти, які лякають українських чоловіків.

ТОП-5 страхів військовозобов’язаних і роз’яснення від МОУ

1.Військово-обліковий документ у Резерв+ ні на що не впливає на відміну від папірця із ЦНАП

Таке твердження є міфом, адже Резерв+ та ЦНАПи генерують однакові документи. З 18 червня їх почали прирівнювати до військового квитка та тимчасового посвідчення. Разом з документом у Резерв+ можна, зокрема, перетинати кордон, що підтвердили в ДПСУ.

2.Після оновлення даних через Резерв+ дадуть статус “У розшуку”

За процедурою, статус “У розшуку” надається не через оновлення даних у застосунку. ЦНАП та ТЦК не дадуть іншого результату. Це може статися, зокрема, через те, що громадянину вручили повістку, а він за нею не з’явилася. Терміни появи у ТЦК закінчилися, громадянин порушив закон, через що оголосили у розшук. У застосунку можна дізнатися про потенційну проблему онлайн, а не вже під час затримання.

3.Загроза викрадення даних через Резерв+ на відміну від ЦНАП

Застосунок пройшов усі необхідні безпекові перевірки і має сертифікат КСЗІ. У Резерві+ тільки відображається інформація з реєстру Оберіг і не зберігається її на власних серверах. Інформація з ЦНАП та Резерв+ потрапляє до єдиного місця – реєстру Оберіг, доступ до якого є тільки в уповноважених органів.

4.Острах надходження електронної повістки у Резерв+

Це неможливо, оскільки закони про військо й мобілізацію “не знають”, що таке електронна повістка чи будь-яке подібне електронне сповіщення. Таке поняття не прописане в офіційних документах. Через це не може бути у Резерві+.

5.Резерв+ відстежує геолокацію для розшуку працівниками ТЦК

Це є конспірологічною теорією. Насправді у будь-якому смартфоні можна перевірити, які застосунки мають доступ до геоданих або їх запитують. Ви особисто можете перевірити, що у Резерв+ немає потреби у геолокації.

“Тож не витрачайте нервові клітини на черги та паперову рутину, а оновлюйте дані швидко та зручно в Резерв+”, – додала представниця Міноборони.

Раніше, “Новини України – НСН” писали: Оновлення даних для військовозобов’язаних – чи продовжать термін відповіли у Міноборони