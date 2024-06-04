У Міноборони розповіли, чи продовжать терміни оновлення даних для військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

Зараз немає підстав для продовження термінів оновлення даних для військовозобов’язаних.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляють Новини України – НСН.

Оновлення даних для військовозобов’язаних – чи продовжать термін відповіли у Міноборони

За словами Лазуткіна, наразі триває оновлення даних, оскільки у застосунку “Резерв+” вже немає збоїв.

“Якщо були у перші дні зависання, щойно запустився цей застосунок, через технічні проблеми, через певне перевантаження, тому що дуже багато людей вирішили це спробувати, зробити в електронному вигляді у своєму смартфоні. Зараз таких проблем немає, тобто оновити через “Резерв+”, завантаживши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов’язаний. Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати, немає”, – заявив він.

Крім того, у Міністерстві оборони не виключають форс-мажорних ситуацій, коли доведеться продовжити термін оновлення даних.

“Залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто мають це зробити – резервісти, призовники і військовозобов’язані”, – заявив Лазуткін.

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