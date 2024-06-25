“Терміни оновлення даних в ТЦК для військовозобов’язаних збільшити до 150 днів” – чи підтримають законопроєкт

Міністерство оборони України розглядає законопроєкт щодо збільшення термінів оновлення даних в ТЦК для військовозобов’язаних до 150 днів. Втім у ЗМІ вже з’явилася інформація, що його не буде підтримано.

Про це розповідають «Новини України – НСН»

В документі від 24 червня, який підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу (СЕДО), зазначається, що даний законопроект підтримується Міністерством оборони України.

Терміни оновлення даних в ТЦК для військовозобов’язаних збільшать до 150 днів – деталі законопроекту

“Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними”, – сказав співавтор проєкту закону Володимир Ар’єв.

Повідомляється, що проєкт закону передбачає зміну терміну оновлення даних для військовозобов’язаних з 60 на 150 днів.

Про таке повідомила сьогодні Українська правда.

А згодом це ж видання, посилаючись на лист міністра оборони Умєрова від 25 червня, який є у редакції, пише, що Міністерство оборони України не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів, і крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024 року.

Дослівно у листі говориться:

“У Міністерстві оборони України, в межах компетенції, з урахуванням проведеного аналізу уточнення даних громадянами України через електронний кабінет, центри надання адміністративних послуг та шляхом особистого прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, додатково опрацьовано проєкт Закону України “Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про внесення змін до еяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку” щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних”, реєстраційний № 11305 від 29.05.2024, поданий народним депутатом України Ар’євим В.І. та іншими народними депутатами України, який не підтримується”

Попередній лист Міністерства оборони від 24.06.2024 № 220/8804 міністр просить залишити без розгляду.

Тож чекаємо офіційної інформації від Міноборони.

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