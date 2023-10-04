Топ-20 унікальних скарбів, знайдених в Україні любителями з металошукачем і не тільки (фото)

Земля дбайливо зберігає сліди перебування на ній людей. У всі часи нащадкам було цікаво знаходити речі своїх далеких пращурів. Чим більше років знахідці – тим дорожчий, у прямому і переносному сенсі, скарб. Нижче – ТОП-20 унікальних скарбів, знайдених любителями в Україні з металошукачем і не тільки лише за останній час.

Інформацію про знахідки збирає спеціалізований Телеграм-канал metaldetecting_ua. НСН ділиться з вами цікавими фото і описами унікальних речей – деяким з них більше 30 тисяч років. Деякі коштують мільйони гривень, хоча зовсім непримітні на перший погляд.

Топ-20 унікальних скарбів, знайдених в Україні з металошукачем і не тільки

32 срібники князя Володимира Святого (Житомирщина)

У селищі Городниця, Новоград-Волинського району Житомирської області чоловік знайшов унікальний скарб. Це 32 срібники князя Володимира Святого і його пасинка Святополка Окаянного, що датуються 1000-1019 роками нашої ери.

Скіфський амулет-сокирка (Вінничина)

Знахідка оцінюється в кілька мільйонів гривень. Це рідкісний артефакт у красивій малахітовій патині.

Скіфський амулет-сокирка було знайдено у центрі Вінницької області. Вага знахідки майже 10 гр.

Бронзовий короткий меч-акінак (Харківщина)

Надзвичайно рідкісний артефакт вдалося знайти пошуківцю. Це бронзовий короткий меч–акінак.

Він належав кімерійцям і датується приблизно 8 ст. до н.е. Місце знахідки: Харківська область.

8 срібних ортів (Черкащина)

Лісова знахідка пошуківця з Черкаської області – 8 срібних ортів часів Речі Посполитої (17 століття).

Римський ауреус (Одещина)

Римський ауреус часів імператора Філіпа І Араба. Зображення дружини імператора – Марції Отацилії Севери, середина 3 століття. 4.54 гр золота

В ті часи монета була підвіскою готської еліти.

Скарб бронзових виробів культури Ноуа (Вінничина)

Бронзові вироби культури Ноуа, датуються 14-13 ст. до н.е.

До складу знайденої колекції увійшли: наконечник списа – 1 шт, сокири-кельти – 4 шт, серпи – 4 шт, проколки – 3 шт, долота – 2 шт., стамески – 3 шт., псалії – 4 пари, бубонці та заклепки.

Регіон: південний схід Вінницької області.

Золотий колт (Київщина)

Ще одна неймовірна знахідка мисливця за скарбами. Золотий колт (жіноча височна прикраса) часів Русі, 12-13 століття. Місце знахідки: Київська область

Писанка, якій понад тисячу років (Волинь)

Волинянин знайшов на городі писанку, якій понад тисячу років. Глиняну писанку ХІ-ХІІ ст. виявив Олександр Міщук під час сільськогосподарських робіт. Глиняне яйце, мабуть, вимило із землі дощем.

Артефакт покритий певною керамічною речовиною та видає звуки: усередині яйця є калатальце.

Ціна таких писанок на чорному ринку досить висока, але Олександр безкоштовно передав цінний експонат у фонди місцевого краєзнавчого музею.

Фото – Волинський краєзнавчий музей.

Шабля кочівників (Харківщина)

Шабля кочівників (ймовірно половецька), 12-13 ст. Довжина 109 см, вага – 930 гр. Нещодавно знайдена на Харківщині.

Натільна іконка (Тернопільщина)

Натільна іконка з образом пророка Іоанна Хрестителя. Русь, 12-13 століття.

Розмір: 50 х 32 мм. Регіон: Чортківський район (Тернопільська обл.)

Навершя булави (Тернопільщина)

Унікальне бронзове навершя булави часів Русі, XI-XIII ст. Лісова знахідка пошуківця з Тернопільщини

Солярна підвіска (Хмельниччина)

Цікава солярна підвіска часів Черняхівської культури, 2-4 століття.

Золота прикраса з масивним вухом, вагою 1,6 грами. Знайдена пошуківцем в полі Хмельницької області.

Золотий перстень часів Великого Переселення Народів (Дніпропетровщина)

Неймовірна знахідка мисливця за скарбами. Зооморфний золотий перстень часів Великого Переселення Народів, 4-5 століття. Вага 6,4 гр. Нагадує змію, очі, схоже, з каміння гранату.

Місце знахідки: Дніпропетровська область.

Статусна булава (Сумщина)

Красивий і рідкісний артефакт трапився шукачу скарбів у лісі Сумської області.Статусна булава періоду Русі, 11-13 століття. Судячи з виконання, належала не простому воїну.

Матеріал: бронза. Вага – 230 гр.

Золота підвіска-ароматниця (Хмельниччина)

Золота підвіска-ароматниця періоду Черняхівської культури. Знайдено пошуківцем в полі Хмельницької області

Мідна сокира (Львівщина)

Мідна сокира часів Трипільської культури, 5-3 тисячоліття до нашої ери. Вага: 495 гр.Знайдено пошуківцем в Львівській області

Наслідування на римську золоту монету (Житомирщина)

Варварське наслідування на римську золоту монету-ауреус імператора Каракалли, 3 століття.

Знайдено за допомогою металошукача в полі Житомирської області.

Давньогрецький шолом (Одещина)

Декілька років тому в Одеській області був знайдений давньогрецький шолом.

Артефакт міг потрапити на цю територію внаслідок походу перського царя Дарія I на скіфів, як трофей перекочував з рук в руки під час бурхливих подій тих років. Ще одна версія – втрата шолома одним з грецьких гоплітів сумнозвісного македонського полководця Зоріріона, військо якого було знищене скіфами під час походу на Ольвію у 331 році до н.е.

Також, шолом міг бути подарунком скіфському вождю від жителів якогось з причорноморських міст, або військовою здобиччю, захопленою під час набігів кочівників на грецькі колоні

Фібула часів РЗВ (Полісся)

Масивна та красива фібула часів РЗВ (Ранній Залізний Вік).

Милоградсько-Підгірцівська культура – археологічна культура датована 9–2 ст. до н. е.

Знайдена в лісі на Поліссі.

Срібний рубль 18 століття (Житомирщина)

Неймовірна знахідка мисливця за скарбами: срібний рубль 1738 року (Анна Іоанівна)

Монету було знайдено в полі болотистої місцевості металошукачем. Місце знахідки: Житомирська область.

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