Сина Гринкевича затримали в Одесі при спробі перетину кордону 22 січня

Сина Гринкевича затримали в Одесі при спробі перетину кордону вранці 22 січня. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає НСН.

При спробі організації перетину кордону затримано п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 млрд грн, – йдеться у повідомленні

Стало відомо, що в м. Одеса 22 січня 2023 року о 6:50 ранку при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича – п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг. Про це під час брифінгу заявив Генеральний прокурор Андрій Костін.

За даними слідства, підозрюваний виїхав до м Одеса орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

В Офісі Генпрокурора нагадують, що бенефіціар трьох підприємств створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Її учасники уклали договори із Міністерством оборони України на постачання військового одягу для потреб Збройних Сил України. Згідно проведених експертиз, внаслідок поставки неякісного одягу, державі в особі Міноборони завдано шкоду на суму понад 934 млн грн.

Всім учасникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування та оперативний супровід – ДБР.

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