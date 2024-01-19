Справа Грінкевичів – трьом фігурантам обрали запобіжний захід

18 січня Печерським районним судом міста Києва розглядалася резонансна справа Грінкевичів щодо поставок неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд гривень. Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Офіс Генерального прокурора України.

Усіх трьох взяли під варту з альтернативою застави у 500 мільйонів.

За клопотаннями Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд столиці обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд гривень. У якості альтернативи суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень для кожного з них, – йдеться у повідомленні прокуратури

Строк дії ухвал – до 16.03.2024 року.

Четвертий учасник злочинної схеми перебуває під вартою з 29 грудня 2023 року, п’ятий – оголошений в розшук.

За ініціативи Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора орган досудового розслідування оголосив у розшук одного із п’яти учасників злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг, – йдеться у повідомленні

В подальшому прокурори планують звернутися з клопотанням до суду про обрання розшукуваному запобіжного заходу та його затримання.

Підозрюваним інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України).

Як пише Радіо Свобода, ані самого Ігоря Гринкевича, ані його сина Романа Гринкевича немає серед тих, кому обирали запобіжний захід.

Старший Гринкевич уже перебуває під вартою з 30 грудня 2023 року. Такий запобіжний захід йому обрали в іншій справі – за спробу дати хабаря співробітнику ДБР.

Що ж стосується його сина – Романа Гринкевича, то його поки що не знайшли. Про це 18 січня в ефірі телемарафону повідомила радниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

«Учора проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку», – відзначила представниця ДБР, додавши, що кордон цей чоловік офіційно не перетинав. «На сьогодні подано три клопотання про обрання запобіжного заходу відносно трьох підозрюваних у кримінальному провадженні, серед яких Гринкевичів немає. Тому сьогодні розгляд запобіжних заходів відносно останніх не планується у слідчому суді Печерського районного суду міста Києва», – повідомив на засіданні прокурор Олександр Левчук.

Відомо, що один із підозрюваних, кому обрали запобіжний захід – Андрій Колотило. Ще один – Володимир Тимків.

Фото: Суспільне

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