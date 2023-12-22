Коломойському зменшили заставу на 300 мільйонів (відео)

Заарештованому бізнесмену Ігорю Коломойському зменшили заставу. її новий розмір складає 2,7 млрд грн.

Київський апеляційний суд зменшив розмір застави для заарештованого олігарха на 300 мільйонів гривень.

Рішення оголосила голова колегії суддів Тетяна Кагановська ввечері 21 грудня, передає НСН з посиланням на liga.net.

Термін тримання під вартою Коломойського залишили без змін – до 26 січня включно.

“Продовжити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26 січня 2024 року включно. Визначити Коломойському Ігорю Валерійовичу заставу у розмірі 2,7 млрд грн”, йдеться в рішенні суду.

Попередній раз розмір застави було зменшено з 3,9 млрд грн до 30 млрд грн 16 листопада.

Як мінявся розмір застави для Коломойського:

↑ 2 вересня – 509 млн грн (Шевченківський суд)

↑ 16 вересня – 3,9 млрд грн (Шевченківський суд)

↓ 16 листопада – 3 млрд грн (КАС)

↓ 21 грудня – 2,7 млрд грн (КАС)

Нагадуємо, Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року, термін дії запобіжного заходу – до 2 грудня включно. Бізнесмена підозрюють у шахрайстві й відмиванні майна.

Раніше ми писали, що Коломойський виграв апеляцію: арешту майна не буде.

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