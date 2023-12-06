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Страйк польських перевізників заблокував допомогу для ЗСУ – Reuters
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Тег:
ВійнаЕкономіка

Страйк польських перевізників заблокував допомогу для ЗСУ – Reuters

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Страйк польських перевізників заблокував допомогу для ЗСУ – Reuters
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Страйк польських перевізників заблокував допомогу для ЗСУ. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на представників фондів та підприємств, які підтримують українських військових, передає НСН.

Протести польських перевізників на українсько-польському кордоні загальмували благодійні поставки безпілотників, електроніки та пікапів для Збройних сил України.

Як зазначається, керівник найбільшого в Україні благодійного фонду допомоги військовим «Повернись живим» Тарас Чмут розповів, що десятки систем нічного бачення і пікапів, а також сотні безпілотників, закуплених фондом, застрягли на кордоні на кілька тижнів.

Це не дуже добре, тому що вони прив’язані до проєктів, термінів і дедлайнів… Щось просувається, але повільніше, ніж раніше, – сказав він агентству

За його словами, фонд «Повернись живим» намагається домовитися з польською владою про безперешкодне проходження їхньої допомоги, оскільки Київ не має іншого вибору, окрім як імпортувати багато необхідних речей з-за кордону.

Пікапи всі приходять з-за кордону, комплекти нічного бачення всі приходять з-за кордону… Безпілотники FPV взагалі приходять з-за кордону, і це (протест) гальмує нашу роботу, – зазначив Чмут

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