«Ставриду жувати не будуть»: співробітники Нацполіції погрожують масовими страйками і звільненнями (відео)

Співробітники Нацполіції погрожують всеукраїнським страйком і масовими звільненнями. Причина – низька заробітна плата. Щодня з’являються свідчення про те, що ситуація напружена. NNS зібрав деякі красномовні факти.

Так, 4 січня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що 95% особистого складу поліції міста Токмак на Запоріжжі написали рапорти про звільнення. Проте пізніше у Нацполіції заявили, що рапортів не бачили.

Але є й інші тривожні “дзвіночки”.

“Ставриду жувати не будуть”

Так, колишній перший заступник Голови Національної поліції України і екс-керівник кримінальної поліції (до 2019 року), генерал поліції 2-го рангу В’ячеслав Аброськін розповів, що діючі і колишні співробітники поліції створили телеграм-групу «Спілка працівників поліції», де вже 51 тисяча учасників, серед яких, за словами Аброськіна, є й керівництво. З наявної інформації – однією з багатьох й головних проблем, яка об’єднала всю спільноту є низька зарплатня поліцейських.

Вдумайтеся! З 110 тисяч діючих поліцейських до групи долучилися 51 тисяча. З моєї особистої практики за багато років служби в міліції/поліції таке єднання я бачу вперше. В 90-х роках ми замість фінансового забезпечення отримували в банках «ставриду», яку мовчки жували й дякували, що щось дали.

Але на сьогодні молодь зовсім інша, ми вже інші. Ця група – це конкретні люди, не анонімки . З ними, діючими працівниками поліції, потрібно розмовляти й зустрічатися особисто. Головне – говорити й бути на зв’язку. Мовчки вже не вийде – написав Аброськин.

Працівники Нацполіції вимагають звільнити керівництво через неприйнятні зарплати. Правоохоронці загрожують масовими звільненнями та всеукраїнським страйком.

Відповідне відеозвернення записав старший лейтенант поліції Дмитро Ринковий.

‘Шановні громадяни, відкрито вам заявляю, що співробітники поліції працюють за їжу, тому що із зарплатою 13 тисяч гривень ледве вистачає лише на побут’, – сказав він.

Враховуючи ситуацію, що склалася, співробітники поліції вимагають звільнити керівництво Нацполіції та МВС, а також виплатити гроші.

Якщо це не буде виконано, то розпочнуться масові звільнення: щонайменше 30% особового складу піде у відставку вже у першому кварталі 2022 року. Крім того, правоохоронці загрожують всеукраїнським страйком.

Відео Ринкового з’явилося на Ютубі 1 січня 2022 року і вже набрало більше 100 000 переглядів.

Співробітники Нацполіції погрожують всеукраїнським страйком і масовими звільненнями: відео

Нагадаємо, раніше Нацполіція офіційно заявляла про кадровий голод у рядах правоохоронців.

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