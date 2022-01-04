За словами народного депутата, співробітники поліції в Запорізькій області масово звільнилися через систематичний тиск з боку керівництва та недоплати

У Запорізькій області 30 співробітників Токмацького міського відділення поліції звільнилися 31 грудня 2021 року. Як повідомляє у своєму Facebook народний депутат фракції “Слуга народу” 79 округу Запорізької області Юлія Яцик, це 95% всього особового складу поліції Токмака. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Фокус.

За її словами, масове звільнення поліцейських сталося з низки причин, серед яких:

невиконання керівництвом ГУНП Запорізької області оплати праці за ненормований робочий день та нічні зміни;

систематичний тиск з боку керівництва поліції щодо виконання показників розкриття злочинів;

викривлення фактів роботи співробітників поліції публічними особами, що призводить до зниження довіри населення до поліції.

До своєї посту депутат додала фото рапортів поліцейських – усі вони датовані 31 грудня.

Яцик стверджує, що для того, щоб були високі показники розкриття, деякі злочини або взагалі не реєструвалися в ЄРДР, або реєструвалися з мінімальною кваліфікацією. І подібне відбувалося не через помилку чи випадковість, а за вказівкою “конкретних посадових осіб ГУНП”. А у разі розголосу керівництво знаходило “винних” і з ганьбою їх звільняло.

Як приклад нардеп навела випадок у Токмаку, який стався у місцевому кафе 25 грудня. Тоді у закладі чоловік відкрито загрожував вбивством дівчині, а потім при свідках почав її душити. Дівчина звернулася до поліції, але її заяву не внесли у встановлений термін до Реєстру. Після розголосу цієї події в обласному управлінні Нацполіції повідомили про звільнення начальника Пологівського районного відділу поліції, проте підозрюваний уже виїхав за межі України.

Обласне управління Нацполіції відреагувало на масове звільнення працівників та повідомило про комплексну перевірку службової діяльності міського відділення поліції у Токмаку, яке розпочнеться з ініціативи начальника ГУНП у Запорізькій області 4 січня.

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