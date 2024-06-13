ССО вперше в історії війни уразили новітню ворожу станцію Р-416ГМ (відео)

Про це Сили Спеціальних Операцій повідомили у своєму Телеграмі і оприлюднили відео, передають Новини України – НСН.

Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ.

Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв’язку в польових умовах.

По ворожій цілі оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів.

Зазначимо, що ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни, – йдеться у повідомленні військових

Вони обіцяють, що далі буде.

Уразили новітню ворожу станцію Р-416ГМ: відео

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