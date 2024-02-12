Ворог ще може спричинити блекаут, застосовує надзвичайно велику кількість «Шахедів» – ОК «Південь»

Ворог ще може спричинити блекаут, застосовує надзвичайно велику кількість «Шахедів». Особливо на півдні України і у прифронтових регіонах. Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає НСН.

За словами Гуменюк, останніми тижнями росіяни застосовують по території України “Шахеди” у надзвичайно великій кількості. Зокрема ворог зберігає стабільною зацікавленість в пошкодженні припортовової інфраструктури на Одещині – намагаються завдати удару по Дунайському кластеру навігації. Саме він продовжує працювати, забезпечуючи підтримку економіки регіону.

На сьогодні окупанти мають в пріоритеті південні області України. Йдеться і про припортовову, і про загальну інфраструктури.

Це все те, що може живити фронт, прифронтові області, і все те, де можуть бути накопичені певні ресурси, – наголосила Гуменюк

Росіяни в ніч на 12 лютого атакували Дніпропетровську область, намагаючись влучити по об’єктах критичної інфраструктури. На Миколаївщині українські сили та засоби ППО відпрацювали по ворожих дронах – 4 було збито і ще один наздогнали аж на Вінниччині.

Ворог ще може спричинити блекаут

Очевидно, що це теж було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури. Ми очікували період блекауту та думали, що він вже нібито проминув. Однак ворог ще може спричинити блекаут, – підкреслила начальниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Наталія Гуменюк зауважила, що розслаблятися нам не можна. Українські сили продовжують ретельно охороняти всі об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, портової, тому що це важливі аспекти роботи південних регіонів.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого 2024 року противник атакував Україну 17-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф., керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської обл.).

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 14 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Внаслідок влучання дронів на Дніпропетровщині виникла пожежа на енергетичному об’єкті, без світла і води залишилися десятки тисяч мешканців.

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