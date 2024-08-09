У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 9 серпня – 14 змагальний день. Публікуємо розклад змагань українських спортсменів.

Подивитися трансляції змагань наживо на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного, нагадують «Новини України – НСН».

14-й день Олімпійських ігор-2024 розпочинається у п’ятницю, 9 серпня. Змагатися у цей день будуть 17 українських спортсменів

У цей день Україна матиме щонайменше один фінал. 16-річна Таїсія Онофрійчук відібралася у топ-10 та боротиметься за медалі у художній гімнастиці.

Крім цього, до фіналу у каное-двійці спробують відібратися й Людмила Лузан та Анастасія Рибачок — чинні віцечемпіонки Токіо. Вперше в історії виступлять на Олімпіаді й українські представниці у брейкінгу.

Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 9 серпня

11:00. Стрибки у воду. Олексій Середа: стрибки з 10-метрової вишки, одиночний турнір, кваліфікація

11:00. Художня гімнастика. Діана Баєва, Аліна Мельник, Марія Височанська, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна: групове багатоборство, кваліфікація, перша частина

11:40. Веслування на байдарках і каное. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок: каное-двійка, 500 м, півфінал

12:16. Художня гімнастика. Діана Баєва, Аліна Мельник, Марія Височанська, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна: групове багатоборство, кваліфікація, друга частина

12:30. Боротьба. Ірина Коляденко: вільна боротьба, до 62 кг, 1/8 фіналу

12:30. Боротьба. Олександр Хоцянівський: вільна боротьба, понад 125 кг, 1/8 фіналу

13:40. Веслування на байдарках і каное. Жінки, каное-двійка, 500 м, фінал

15:30. Художня гімнастика. Таїсія Онофрійчук: особисте багатоборство, фінал

17:00. Брейкінг. Катерина Павленко, Анна Пономаренко: груповий раунд

18:40. Сучасне п’ятиборство. Олександр Товкай, Владислав Чекан: фехтувальний раунд

19:35. Боротьба. Чоловіки, вільна боротьба, понад 125 кг, півфінал

19:55. Боротьба. Жінки, вільна боротьба, до 62 кг, півфінал

20:30. Артистичне плавання. Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва: дует, технічна програма

22:15. Брейкінг. Жінки, фінал.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Третє золото у України на Олімпіаді – чемпіоном став Олександр Хижняк!