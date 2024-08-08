У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 8 серпня – 13 змагальний день. Публікуємо розклад змагань українських спортсменів.

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13-й день змагань на Олімпійських іграх-2024 стартує у середу, 8 серпня. Змагатися у цей день будуть 17 українських спортсменів

У цей день Україна матиме щонайменше два фінали, в яких боротиметься за “золото”. Єдина представниця України у важкій атлетиці Каміла Конотоп виступить у вазі до 59 кг, тоді як Парвіз Насібов змагатиметься у фіналі греко-римської боротьби (67 кг).

Крім цього, до фіналу також намагатиметься відібратися екіпаж чоловічої байдарки-четвірки, який перед цим виступить у півфіналі. А ще один борець, Жан Беленюк, змагатиметься у сутичці за “бронзу”.

Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 8 серпня

11:00. Художня гімнастика. Таїсія Онофрійчук: особисте багатоборство, кваліфікація, перша частина

11:00. Скелелазіння. Євгенія Казбекова: багатоборство, трудність, півфінал

11:30. Веслування на байдарках і каное. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок: каное-одиночка, 200 м, кваліфікація

12:00. Сучасне п’ятиборство. Олександр Товкай, Владислав Чекан: раунд фехтування

12:30. Боротьба. Аліна Грушина: вільна боротьба, до 57 кг, 1/8 фіналу

12:30. Боротьба. Василь Михайлов: вільна боротьба, до 86 кг, 1/8 фіналу

12:50. Веслування на байдарках і каное. Данило Даниленко, Олег Кухарик, Іван Семикін, Ігор Трунов: байдарка-четвірка, 500 м, півфінал

14:50. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки, байдарка-четвірка, 500 м, фінал

15:30. Сучасне п’ятиборство. Валерія Пермикіна: раунд фехтування

16:00. Художня гімнастика. Таїсія Онофрійчук: особисте багатоборство, кваліфікація, друга частина

16:00. Важка атлетика. Каміла Конотоп: до 59 кг, фінал

19:35. Боротьба. Чоловіки, вільна боротьба, до 86 кг, півфінал

19:55. Боротьба. Жінки, вільна боротьба, до 57 кг, півфінал

20:55. Боротьба. Парвіз Насібов: греко-римська боротьба, до 67 кг, фінал

21:05. Боротьба. Жан Беленюк: греко-римська боротьба, до 87 кг, бронзові сутички.

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