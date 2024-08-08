Третє золото у України на Олімпіаді – чемпіоном став Олександр Хижняк!

Є третє золото у України на Олімпіаді! Пізно увечері 12-го дня змагань 7 серпня у фіналі переміг боксер Олександр Хижняк. Українець здобув золоту нагороду.

У вирішальному двобої у ваговій категорії до 80 кг Хижняк роздільним рішенням переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая, передають “Новини України – НСН“.

До цього Хижняк у столиці Франції на шляху до фіналу переміг угорця, бразильця та дворазового олімпійського чемпіона з Куби.

Для 29-річного Хижняка це перше золото Олімпіади у кар’єрі та третя золота нагорода для України на цьогорічних Іграх.

Хижняк став четвертим олімпійським чемпіоном з боксу в історії України після Олександра Усика, Василя Ломаченка та Володимира Кличка.

Хижняк також є срібним призером минулих Ігор Токіо. Тоді у фіналі вагової категорії до 75 кг українець програв нокаутом бразильцю Еберту Соузі, хоч був лідером у суддівських записках.

Як Олександр Хижняк переміг на Олімпіаді

«Полтавський танк» Олександр Хижняк з перших секунд пішов уперед і у своєму стилі завдавав чимало ударів супернику. Оралбай чудово відповідав, пробиваючи на відході бокові. Але троє суддів віддали перемогу в 3-хвилинці українцю.

Олександр не зупинявся після завершення перерви і Нурбек почав клінчувати українського боксера. Напор Хижняка став помітним на обличчі казахстанця, в якого пішла кров з носа, однак вдалі комбінації Оралбая допомогли йому виграти цей раунд. Перед заключною 3-хвилинкою на записках суддів була нічия.

На початку третього раунду Нурбеку надали медичну допомогу, а після паузи обидва боксери почали обмінюватися ударами на близькій дистанції. Оралбай намагався клінчувати українця, але Хижняк не зупинявся і продовжував завдавати ударів. У самій кінцівці бою Олександр затис суперника в кутку і продовжив пробивати блок суперника.

Емоції Олександра Хижняка

29-річний полтавець завоював своє перше золото Олімпіади.

Після перемоги Хижняк поділився своїми емоціями з виданням «Суспільне. Спорт». Він зазначив, що ця медаль була його головною метою після здобуття срібла на Олімпіаді в Токіо. Боксер висловив вдячність Богу, ЗСУ, батькові, дружині, родині та всім українцям за підтримку.

«Безмежна радість Богу за цю нагороду. Медаль, заради якої я жив до цих Олімпійських ігор. Дякую Богу за те, що я олімпійський чемпіон. Безмежна вдячність нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир та спокій в моїй країні. Хотів би подякувати своєму батькові, що допоміг дійти до цієї золотої медалі. Це наша нагорода разом. Вдячний своїй дружині, що вірила в мене і ані на секунду не сумнівалася, що в нас все вийде. Дякую своїй родині, своєму місту, українцям та всьому світу, що мене підтримував», – сказав Хижняк

Хижняк зізнався, що ця перемога відкриває нові можливості в його кар’єрі, як у професійному, так і в аматорському боксі. Проте найближчим часом він планує повернутися додому та провести час з родиною.

«І коли підіймався прапор України, то дякував Богу, що на найвищих змаганнях підіймався прапор, лунав гімн, дуже багато людей його співали. Для мене це було дуже цінно, і було важко сльози стримати. Відчував кожною клітинкою тіла, ці емоції проходили через мене», – зізнався олімпійський чемпіон

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