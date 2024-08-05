Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 5 серпня

У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 5 серпня, представники національної збірної України змагатимуться за медалі. Публікуємо розклад змагань українських спортсменів у десятий день змагань.

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Десятий змагальний день на Олімпійських іграх-2024 стартує у понеділок, 5 серпня. Змагатися у цей день будуть дев’ять спортсменів.

Серед атлетів, що змагатимуться у цей день — гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв, що виступлять в останньому фіналі на Олімпіаді-2024. Крім цього, за медалі боротиметься і стрілець Павло Коростильов.

Розклад змагань українських спортсменів 5 серпня

10:30. Кульова стрільба. Павло Коростильов: малокаліберний пістолет, 25 м, фінал

11:00. Стрибки у воду. Софія Лискун: 10-метрова вишка, одиночний турнір, кваліфікація

11:50. Легка атлетика. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук: біг на 400 м з/б, втішні забіги

12:20. Легка атлетика. Олександр Погорілко: біг на 400 м, втішні забіги

12:45. Спортивна гімнастика. Ілля Ковтун, Олег Верняєв: паралельні бруси, фінал

16:00. Стрибки у воду. Жінки, одиночний турнір, півфінал

16:00. Боротьба. Тетяна Сова: вільна боротьба, до 68 кг, 1/8 фіналу (мат В, третій запуск)

16:30. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: каяк-крос, чвертьфінал

17:43. Веслувальний слалом. Жінки, каяк-крос, фінал

22:40. Боротьба. Жінки, вільна боротьба, до 68 кг, півфінал

Хто боротиметься за медалі?

Чотири спортсмени: Павло Коростильов (кульова стрільба), Ілля Ковтун, Олег Верняєв (спортивна гімнастика), Вікторія Ус (веслувальний слалом).

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