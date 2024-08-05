5 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

5 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 5 серпня. Міжнародний день світлофора. Православні згадують мученика Євсигнія Антіохійського, а також відзначають передсвято Преображення Господнього. Залишилося 148 днів до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 894 день повномасштабної війни в Україні.
5 серпня – яке сьогодні церковне свято
5 серпня – день пам’яті мученика Євсигнія Антіохійського
Євсигній жив у III столітті. Він був римським воїном і сповідував християнство.
Згідно з переказами, якось Євсигній побачив на небі явлення Хреста у вигляді зірок. Відтоді він у всіх битвах виходив переможцем. Коли Євсигній постарів, то пішов зі служби і повернувся в рідну Антіохію. Там він присвятив себе молитвам і посту. Тоді ж на престол зійшов Юліан Відступник – затятий язичник, який переслідував християн і закривав храми. Йому тут же доповіли про Євсигнія. 110-річного колишнього воїна привели на суд, але він, не боячись, викрив імператора в злочинах проти Христа. За це Євсигнія стратили.
Передсвято Преображення Господнього, тобто, день перед святом
Передсвято – це один або кілька днів – мають двунадесяті свята (крім Вознесіння, П’ятидесятниці, Входу Господнього до Єрусалима) та деякі інші. Преображення Господнє – це одне з двунадесятих свят (тобто, одне з дванадцяти найважливіших свят православної церкви). Передсвято ніби готує вірян до свята – у цей час на богослужінні читають молитви, присвячені прийдешньому торжеству.
5 серпня у світі
Міжнародний день світлофора
Щорічно 5 серпня світова спільнота відзначає подію, яка для багатьох проходить непомітно, проте є надзвичайно важливою. І це Міжнародний день світлофора. Ми настільки звикли до цього пристрою у нашому повсякденному житті, що навіть не замислюємося над тим, яку важливу роль він виконує. Адже він не тільки регулює та впорядковує дорожній рух, але й спасає мільйони життів.
День спідньої білизни
5 серпня кожен рік проводиться День спідньої білизни. Народилося свято в Америці за ініціативою компанії Freshpair.
День свіжого дихання
Щорічно 5 серпня проводиться День свіжого дихання. На роботі, вечірці, під час дружньої бесіди нікому не хочеться стикнутися з людиною, яка тільки-но поїла часник чи цибулю. Неприємний запах з роту – соціальна проблема, про яку більшість людей не підозрює.
Всесвітній день устриць
5 серпня щорічно відзначається Всесвітній день устриць. Вперше цей день почали проводити в США, де був він національним.
Іменини 5 серпня
- Юхим, Іван, Марія, Дарина, Христина.
Талісманом людини, народженої 5 серпня є гранат. Камінь червоного чи помаранчевого кольору. Здавна гранат вважали символом пристрасті та влади.
Традиції, заборони, прикмети 5 серпня
Мученик Євсигній – покровитель воїнів-християн. У святого просять заступництва для військових, а також мудрості та допомоги в житті.
За народними прикметами цього дня можна робити прибирання, працювати на городі та в полі. Традиційно 5 серпня готують страви з цибулею. Зв’язку цибулі також потрібно повісити в будинку – вважається, що тоді здоров’я буде міцнішим. Якщо ж поділитися частиною врожаю із сусідами, то можна позбутися хвороб, зокрема, проблем зі спиною.
Наші пращури помітили, що серпневі роси – до чудової погоди. Туман зранку – буде багато грибів, а якщо випав увечері – встановиться гарна погода.
Ще прикмети 5 серпня:
- погода вказує на те, яким буде грудень;
- голосно квакають жаби — до покращення погоди;
- в річці піниться вода — чекайте на дощ через день;
- над лісом низько висять хмари — йдіть по гриби.
Що не можна робити 5 серпня:
- Не слід відмовляти іншим у допомозі.
- Не можна розмовляти, поки працюєте в полі чи на городі.
- Забороняється бажати іншим зла.
5 серпня в історії
Визначні події
- 1772 — відбувся перший розділ Речі Посполитої.
- 1789 — у Королівстві Франція скасоване кріпацтво.
- 1884 — закладено перший камінь у фундамент Статуї Свободи у Нью-Йорку.
- 1858 — відкрився перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б’юкененом.
- 1886 — у США вийшла перша газета українською мовою «Америка».
- 1914 — у Клівленді установлені перші у світі електричні світлофори
- 1924 — у Туреччині заборонене багатоженство
- 1937 — початок «Великого терору», за наказом НКВС СРСР № 00447 вступила в дію Постанова Політбюро ЦК КП(б) «Про антирадянські елементи»
- 1963 — міністри закордонних справ Великої Британії, СССР і США підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою
- 1965 — почалася війна між Індією і Пакистаном
- 1967 — випущений перший альбом гурту «Pink Floyd»
- 1991 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см.
- 2016 – відкрилися XXXI Літні Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
- 2022 — Засновано Відзнаку Президента України «За оборону України».
Народилися 5 серпня
- 1844 — Ілля Рєпін, визначний художник-реаліст українського походження.
- 1850 — Гі де Мопассан, французький письменник.
- 1893 — Віра Холодна, видатна українська кіноакторка епохи німого кіно.
- 1899 — Борис Антоненко-Давидович, український письменник, літературний перекладач, дослідник проблем розвитку й культури української мови, довголітній в’язень радянських концтаборів.
- 1903 — Борис Гмиря, український співак-бас.
- 1930 — Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина на Місяці.
- 1933 — Василь Чебаник, видатний український художник-графік, каліграф і педагог.
- 1968 — Олег Лужний, український футболіст, колишній капітан збірної України з футболу, чемпіон СРСР, України, Англії.
Померли 5 серпня
- 1812 — Нестор Амбодик-Максимович, український учений-енциклопедист, один із основоположників наукового акушерства, фітотерапії, ботаніки.
- 1940 — Дмитро Яворницький, український археолог, етнограф, історик.
- 1962 — Василь Зеньківський, український філософ, психолог, публіцист та церковний і державний діяч.
- 2011 — в офісі власної партії найдений повішеним Анджей Леппер, засновник та голова партії Самооборона Республіки Польща
- 2013 — Дмитро Гройсман, український правозахисник.
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