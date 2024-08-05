5 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

5 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 5 серпня. Міжнародний день світлофора. Православні згадують мученика Євсигнія Антіохійського, а також відзначають передсвято Преображення Господнього. Залишилося 148 днів до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 894 день повномасштабної війни в Україні.

5 серпня – яке сьогодні церковне свято

5 серпня – день пам’яті мученика Євсигнія Антіохійського

Євсигній жив у III столітті. Він був римським воїном і сповідував християнство.

Згідно з переказами, якось Євсигній побачив на небі явлення Хреста у вигляді зірок. Відтоді він у всіх битвах виходив переможцем. Коли Євсигній постарів, то пішов зі служби і повернувся в рідну Антіохію. Там він присвятив себе молитвам і посту. Тоді ж на престол зійшов Юліан Відступник – затятий язичник, який переслідував християн і закривав храми. Йому тут же доповіли про Євсигнія. 110-річного колишнього воїна привели на суд, але він, не боячись, викрив імператора в злочинах проти Христа. За це Євсигнія стратили.

Передсвято Преображення Господнього, тобто, день перед святом

Передсвято – це один або кілька днів – мають двунадесяті свята (крім Вознесіння, П’ятидесятниці, Входу Господнього до Єрусалима) та деякі інші. Преображення Господнє – це одне з двунадесятих свят (тобто, одне з дванадцяти найважливіших свят православної церкви). Передсвято ніби готує вірян до свята – у цей час на богослужінні читають молитви, присвячені прийдешньому торжеству.

5 серпня у світі

Міжнародний день світлофора

Щорічно 5 серпня світова спільнота відзначає подію, яка для багатьох проходить непомітно, проте є надзвичайно важливою. І це Міжнародний день світлофора. Ми настільки звикли до цього пристрою у нашому повсякденному житті, що навіть не замислюємося над тим, яку важливу роль він виконує. Адже він не тільки регулює та впорядковує дорожній рух, але й спасає мільйони життів.

День спідньої білизни

5 серпня кожен рік проводиться День спідньої білизни. Народилося свято в Америці за ініціативою компанії Freshpair.

День свіжого дихання

Щорічно 5 серпня проводиться День свіжого дихання. На роботі, вечірці, під час дружньої бесіди нікому не хочеться стикнутися з людиною, яка тільки-но поїла часник чи цибулю. Неприємний запах з роту – соціальна проблема, про яку більшість людей не підозрює.

Всесвітній день устриць

5 серпня щорічно відзначається Всесвітній день устриць. Вперше цей день почали проводити в США, де був він національним.

Іменини 5 серпня

Юхим, Іван, Марія, Дарина, Христина.

Талісманом людини, народженої 5 серпня є гранат. Камінь червоного чи помаранчевого кольору. Здавна гранат вважали символом пристрасті та влади.

Традиції, заборони, прикмети 5 серпня

Мученик Євсигній – покровитель воїнів-християн. У святого просять заступництва для військових, а також мудрості та допомоги в житті.

За народними прикметами цього дня можна робити прибирання, працювати на городі та в полі. Традиційно 5 серпня готують страви з цибулею. Зв’язку цибулі також потрібно повісити в будинку – вважається, що тоді здоров’я буде міцнішим. Якщо ж поділитися частиною врожаю із сусідами, то можна позбутися хвороб, зокрема, проблем зі спиною.

Наші пращури помітили, що серпневі роси – до чудової погоди. Туман зранку – буде багато грибів, а якщо випав увечері – встановиться гарна погода.

Ще прикмети 5 серпня:

погода вказує на те, яким буде грудень;

голосно квакають жаби — до покращення погоди;

в річці піниться вода — чекайте на дощ через день;

над лісом низько висять хмари — йдіть по гриби.

Що не можна робити 5 серпня:

Не слід відмовляти іншим у допомозі.

Не можна розмовляти, поки працюєте в полі чи на городі.

Забороняється бажати іншим зла.

5 серпня в історії

Визначні події

1772 — відбувся перший розділ Речі Посполитої.

1789 — у Королівстві Франція скасоване кріпацтво.

1884 — закладено перший камінь у фундамент Статуї Свободи у Нью-Йорку.

1858 — відкрився перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б’юкененом.

1886 — у США вийшла перша газета українською мовою «Америка».

1914 — у Клівленді установлені перші у світі електричні світлофори

1924 — у Туреччині заборонене багатоженство

1937 — початок «Великого терору», за наказом НКВС СРСР № 00447 вступила в дію Постанова Політбюро ЦК КП(б) «Про антирадянські елементи»

1963 — міністри закордонних справ Великої Британії, СССР і США підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою

1965 — почалася війна між Індією і Пакистаном

1967 — випущений перший альбом гурту «Pink Floyd»

1991 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см.

2016 – відкрилися XXXI Літні Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

2022 — Засновано Відзнаку Президента України «За оборону України».

Народилися 5 серпня

1844 — Ілля Рєпін, визначний художник-реаліст українського походження.

1850 — Гі де Мопассан, французький письменник.

1893 — Віра Холодна, видатна українська кіноакторка епохи німого кіно.

1899 — Борис Антоненко-Давидович, український письменник, літературний перекладач, дослідник проблем розвитку й культури української мови, довголітній в’язень радянських концтаборів.

1903 — Борис Гмиря, український співак-бас.

1930 — Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина на Місяці.

1933 — Василь Чебаник, видатний український художник-графік, каліграф і педагог.

1968 — Олег Лужний, український футболіст, колишній капітан збірної України з футболу, чемпіон СРСР, України, Англії.

Померли 5 серпня

1812 — Нестор Амбодик-Максимович, український учений-енциклопедист, один із основоположників наукового акушерства, фітотерапії, ботаніки.

1940 — Дмитро Яворницький, український археолог, етнограф, історик.

1962 — Василь Зеньківський, український філософ, психолог, публіцист та церковний і державний діяч.

2011 — в офісі власної партії найдений повішеним Анджей Леппер, засновник та голова партії Самооборона Республіки Польща

2013 — Дмитро Гройсман, український правозахисник.

Можливо, вам також буде цікаво: Православний календар на серпень 2024: нові дати спасів

Наш Телеграм