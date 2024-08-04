У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 4 серпня, представники національної збірної України змагатимуться за медалі. Публікуємо розклад змагань українських спортсменів у деі’ятий день змагань.

Подивитися трансляції змагань наживо на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного, нагадують «Новини України – НСН».

17 спортсменів візьмуть участь у дев’ятий змагальний день.

Серед атлетів, що змагатимуться у цей день — стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, метальник молота Михайло Кохан. Також за медалі боротимуться гімнасти Назар Чепурний та Ігор Радівілов, тоді як Олександр Хижняк намагатиметься вийти до фіналу у боксі.

Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 4 серпня

10:00. Кульова стрільба. Павло Коростильов, Максим Городинець: малокаліберний пістолет, 25 м, кваліфікація, точність

10:30. Стендова стрільба. Ірина Маловічко: скіт, кваліфікація, другий день

12:45. Легка атлетика. Ірина Климець: метання молота, кваліфікація, група Б

13:35. Легка атлетика. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук: біг на 400 м з/б, кваліфікація

14:00. Кульова стрільба. Павло Коростильов, Максим Городинець: малокаліберний пістолет, 25 м, кваліфікація, швидкострільність

15:00. Велоспорт. Юлія Бірюкова: шосейна гонка, фінал

16:30. Стендова стрільба. Жінки, скіт, фінал

17:24. Спортивна гімнастика. Назар Чепурний, Ігор Радівілов: опорний стрибок, фінал

17:45. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: каяк-крос, кваліфікація

18:22. Бокс. Олександр Хижняк: до 80 кг, півфінал

20:05. Легка атлетика. Олександр Погорілко: біг на 400 метрів, кваліфікація

20:55. Легка атлетика. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко: стрибки у висоту, фінал

21:30. Легка атлетика. Михайло Кохан: метання молота, фінал

Хто боротиметься за медалі?

Сім спортсменів: Юлія Бірюкова (велоспорт), Ірина Маловічко (стендова стрільба), Назар Чепурний, Ігор Радівілов (спортивна гімнастика), Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Михайло Кохан (легка атлетика).

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