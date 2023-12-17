«Тепер я солдат ЗСУ» – співачка Христина Панасюк розкрила свою таємницю

Співачка Христина Панасюк розкрила свою таємницю, яку їй вдавалося зберігати декілька тижнів. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

Декілька тижнів мені вдавалося тримати таємницю. Але сьогодні мене здали. Прочитала про себе в новинах і вирішила, що мушу зізнатися, бо так чи інакше, ви дізнаєтеся. Ну що ж. Тримайте. Я, Панасюк Христина, солдат Збройних сил України. Це рішення мені далося не просто. Але я його прийняла. Я хочу бути пліч-о-пліч із захисниками та захисницями і привезти в рідне місто, своїм рідним та близьким, Перемогу, – написала дівчина

Вона додала, що поки писати пісні не вдається. Адже часу не вистачає навіть, щоб виспатися.

Але в мене заздалегідь записаний альбом лірики, яку я обіцяла давно. Планую в січні зробити презентацію. Також заздалегідь відзнято декілька кліпів у сонячній Іспанії та в рідному Рівному, які я також презентую з часом. Також, буду вдячна усім, хто хоче допомогти моєму підрозділу з дронами, – написала Христина

Вона обіцяє в січні обов’язково відзвітувати.

Монобанка на дрони:

https://send.monobank.ua/jar/pZnh4E8cz

Номер картки банки

5375 4112 1080 8734

А найкраща підтримка для неї, за словами дівчини, це її пісні в гарній якості на цифрових платформах

https://artist.link/KhrystynaPanasiuk

Співачка Христина Панасюк – що про неї відомо

Христина Леонідівна Панасюк — український волонтер, музикант, вчитель.

Народилася 18 січня 1988 у місті Рівному. Деякий час разом з батьками жила у Ташкенті, згодом вони повернулися до України.

Навчалася в Рівненській музичній школі; закінчила Рівненське музичне училище та університет. Працювала викладачкою по класу фортепіано Рівненської музичної школи № 2.

Вокалом захоплюється з дитинства, у 13 років почала писати пісні; виступала під акустичну гітару. У листопаді 2014 потрапила до зони бойових дій на Донбасі, де допомагала бійцям як матеріально, так і духовно. Займалася волонтерською діяльністю.

У репертуарі понад 50 пісень. Виступала в Україні та для українських громад в Іспанії, Італії, Німеччині, Угорщині.

У 2021 році Христина Панасюк випустила альбом під назвою «Живи». Його виконавиця присвятила своєму другові, бас-гітаристу гурту Тінь сонця Сергію Гаварі, якого раптово не стало.

Альбоми

«Україно, підіймись з колін» (2015),

«Сили Добра» (2016),

«Ангели» (2018),

«Небо одне на всіх» (2019),

«Живи» (2021).

Сингли

«Присягу двічі не дають»,

«Дай, Боже, сили нашим солдатам»,

«Я не втомився»,

«Сили добра»,

«Білі лебеді»,

«Ти підбори змінила на берці»,

«Небо одне на всіх»,

«Вірні завжди».

У співавторстві

«Білі лебеді» (2014, з гуртом «Невічні»),

«Ні війні, нет войне» (2015, з гуртом «Механічний Апельсин»),

«Я не втомився» (2016, з лідером гурту «Мотор’ролла» Сергієм Присяжним),

«Останні ночі без тебе» (2017, з гуртом «Тінь Сонця», пісня Сергія Василюка).

Нагороди

відзнака Президента України (2016),

нагрудний знак «Знак пошани» Міністра оборони України (2019),

орден княгині Ольги III ступеня (2020)[5],

орден «Сталевий хрест непереможних» (2021),

нагрудний знак «За заслуги перед Збройними Силами України» (2021).

Христина Панасюк “Сталеві люди”

«Тепер я солдат ЗСУ» – співачка Христина Панасюк розкрила свою таємницю

Ще новини України: ВІДЕО МОМЕНТУ: Російська співачка вирушила до кобзона разом з 25 окупантами після прильоту HIMARS