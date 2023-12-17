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«Тепер я солдат ЗСУ» – співачка Христина Панасюк розкрила свою таємницю

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«Тепер я солдат ЗСУ» - співачка Христина Панасюк розкрила свою таємницю

Співачка Христина Панасюк розкрила свою таємницю, яку їй вдавалося зберігати декілька тижнів. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

Декілька тижнів мені вдавалося тримати таємницю. Але сьогодні мене здали. Прочитала про себе в новинах і вирішила, що мушу зізнатися, бо так чи інакше, ви дізнаєтеся. Ну що ж. Тримайте. Я, Панасюк Христина, солдат Збройних сил України. Це рішення мені далося не просто. Але я його прийняла. Я хочу бути пліч-о-пліч із захисниками та захисницями і привезти в рідне місто, своїм рідним та близьким, Перемогу, – написала дівчина

Вона додала, що поки писати пісні не вдається. Адже часу не вистачає навіть, щоб виспатися.

Але в мене заздалегідь записаний альбом лірики, яку я обіцяла давно. Планую в січні зробити презентацію. Також заздалегідь відзнято декілька кліпів у сонячній Іспанії та в рідному Рівному, які я також презентую з часом. Також, буду вдячна усім, хто хоче допомогти моєму підрозділу з дронами, – написала Христина

«Тепер я солдат ЗСУ» - співачка Христина Панасюк розкрила свою таємницю

Вона обіцяє в січні обов’язково відзвітувати.

Монобанка на дрони:

А найкраща підтримка для неї, за словами дівчини, це її пісні в гарній якості на цифрових платформах

https://artist.link/KhrystynaPanasiuk

Співачка Христина Панасюк – що про неї відомо

«Тепер я солдат ЗСУ» - співачка Христина Панасюк розкрила свою таємницю

Христина Леонідівна Панасюк — український волонтер, музикант, вчитель.

Народилася 18 січня 1988 у місті Рівному. Деякий час разом з батьками жила у Ташкенті, згодом вони повернулися до України.

Навчалася в Рівненській музичній школі; закінчила Рівненське музичне училище та університет. Працювала викладачкою по класу фортепіано Рівненської музичної школи № 2.

Вокалом захоплюється з дитинства, у 13 років почала писати пісні; виступала під акустичну гітару. У листопаді 2014 потрапила до зони бойових дій на Донбасі, де допомагала бійцям як матеріально, так і духовно. Займалася волонтерською діяльністю.

«Тепер я солдат ЗСУ» - співачка Христина Панасюк розкрила свою таємницю

У репертуарі понад 50 пісень. Виступала в Україні та для українських громад в Іспанії, Італії, Німеччині, Угорщині.

У 2021 році Христина Панасюк випустила альбом під назвою «Живи». Його виконавиця присвятила своєму другові, бас-гітаристу гурту Тінь сонця Сергію Гаварі, якого раптово не стало.

Альбоми

  • «Україно, підіймись з колін» (2015),
  • «Сили Добра» (2016),
  • «Ангели» (2018),
  • «Небо одне на всіх» (2019),
  • «Живи» (2021).

Сингли

  • «Присягу двічі не дають»,
  • «Дай, Боже, сили нашим солдатам»,
  • «Я не втомився»,
  • «Сили добра»,
  • «Білі лебеді»,
  • «Ти підбори змінила на берці»,
  • «Небо одне на всіх»,
  • «Вірні завжди».

У співавторстві

  • «Білі лебеді» (2014, з гуртом «Невічні»),
  • «Ні війні, нет войне» (2015, з гуртом «Механічний Апельсин»),
  • «Я не втомився» (2016, з лідером гурту «Мотор’ролла» Сергієм Присяжним),
  • «Останні ночі без тебе» (2017, з гуртом «Тінь Сонця», пісня Сергія Василюка).

Нагороди

  • відзнака Президента України (2016),
  • нагрудний знак «Знак пошани» Міністра оборони України (2019),
  • орден княгині Ольги III ступеня (2020)[5],
  • орден «Сталевий хрест непереможних» (2021),
  • нагрудний знак «За заслуги перед Збройними Силами України» (2021).

Христина Панасюк “Сталеві люди”

«Тепер я солдат ЗСУ» - співачка Христина Панасюк розкрила свою таємницю«Тепер я солдат ЗСУ» – співачка Христина Панасюк розкрила свою таємницю

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