Спецпризначенці «Білі Вовки» спалили 10 ворожих танків за ніч! (відео)

Спецпризначенці «Білі Вовки» спалили 10 ворожих танків лише за одну ніч! Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає НСН.

Ворожу техніку знищували за допомогою БПЛА.

Дев’ять чи десять? ДЕСЯТЬ! Саме стільки російських танків знищили спецпризначенці СБУ «Білі Вовки» лише за одну ніч!, – йдеться у повідомленні

У пресслужбі також зазначають, що бійці нищили ворожі танки на Донецькому напрямку. Крім танків під роздачу» потрапив і російський БТР.

Наші специ Центру спецоперацій “А” відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Також було спалено і один БТР противника. Таким чином, на їхньому рахунку ОДИНАДЦЯТЬ знищених цілей! За одну ніч”, – додають у СБУ

Пресслужба СБУ оприлюднила відео успішної роботи бійців.

«Білі Вовки» спалили 10 ворожих танків: відео

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