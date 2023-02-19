Коли Німеччина поставить танки Україні – названо точні терміни

Названо точні терміни, коли Німеччина поставить танки Україні, передає НСН.

Берлін розраховує поставити танки Leopard 2A6 в Україну в останній тиждень березня 2023 року. Про це у суботу 18 лютого заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє CNN.

Він повідомив, що Німеччина розраховує поставити танки Leopard 2A6 в останній тиждень березня, причому далі буде “стабільне постачання танків протягом наступного місяця”.

Пісторіус зазначив, що очікував, що більше країн погодиться надати танки Україні. Однак, за його словами, якщо додати німецькі танки, танки Abrams із США та танки Challenger із Великобританії, то це дуже багато.

“У нас величезна кількість, але ми все ще працюємо над великою кількістю”, – сказав міністр оборони ФРН

Також він додав, що оборонна промисловість Німеччини та Польщі спільно вироблятиме боєприпаси та запчастини для танків.

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