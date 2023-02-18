Коли прибудуть танки, які обіцяла Польща – Анджей Дуда назвав строки

Польський президент Анджей Дуда розповів, коли до України прибудуть танки, які обіцяла Польща.

Танки Leopard 2, а також 60 інших модернізованих танків Т-72, які Польща планує передати, можуть потрапити до України упродовж місяця-двох.

Про це Дуда сказав в інтерв’ю Укрінформу, передає НСН.

“Я думаю, що цей термін абсолютно реальний, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків Leopard, який українські військові на даний момент проходять у Свєнтошуві (танковий полігон на південному заході Польщі – ред.)”, повідомив Дуда.

Він зазначив, що українські танкісти тренуються на танковому полігоні в Польщі на танках і тренажерах, тож відбувається повна підготовка з обслуговування танків.

“Я дуже розраховую на те, що у ті часові рамки, про які ви кажете, буде можна надати таку допомогу Україні”, наголосив польський президент.

Як повідомлялося, до Польщі на опанування танків Leopard 2 прибули 105 українських військових.

Польща є одним із найактивніших прихильників України та підштовхнула європейські країни надати танки Leopard 1 і 2.

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