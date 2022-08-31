Сьогодні місія МАГАТЕ починає роботу, аналогів якої не було за всю історію існування організації, – повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає NNS, посилаючись на Енергоатом.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що сьогодні Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС і «починає важливу роботу, аналогів якої не було за всю історію існування організації».

«Ми високо цінуємо зусилля генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі та його команди, спрямовані на забезпечення ядерної безпеки нашої держави та світу через надзвичайні загрози внаслідок дій російських військових на окупованій ними Запорізькій атомній станції», – сказав очільник Міненерго.

Герман Галущенко відзначив, що висновки і рекомендації за результатами роботи місії будуть імплементовані при повернені станції під контроль України.

«Станція має повернутись під повний контроль України. ЗАЕС – українська атомна станція, і лише Україна здатна гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації», – підкреслив він.

Міністр енергетики зауважив, що після деокупації Запорізької АЕС «важливим етапом буде створення демілітаризованої зони навколо неї. Ми спільно обговорили і передали місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію».

«Успішна реалізація всіх завдань місією матиме велике значення для ядерної безпеки не лише України, але й всього світу», – резюмував міністр.

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