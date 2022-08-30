Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чого влада очікує від візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС, передає NNS, посилаючись на Інтерфакс Україна.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що за результатами візиту місії Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) в м.Енергодар Запорізької області територія Запорізької атомної електростанції і всього Енергодара буде демілітаризована.

“В Україну прибула і почала роботу місія МАГАТЕ. Основна мета – візит на Запорізьку АЕС … ми очікуємо, що за результатами візиту місії МАГАТЕ територія ЗАЕС і Енергодара буде демілітаризована, російські війська і техніка залишать територію станції так само, як і співробітники Росатому”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем’єр наголосив, що ЗАЕС повинна повернуться повністю під контроль України.

Нагадаємо, раніше у росії заявили, що зона навколо ЗАЕС не буде демілітарізована.

А зараз, коли місія МАГАТЕ вже прибула до України, росіяни усіляко намагаються завадити її прибуттю на станцію. Зокрема, вони влаштовують провокації в Енергодарі, імітуючи там бойові дії. А також обстрілюють шлях, яким місія має прямувати до міста атомників.

Тим часом, місія МАГАТЕ, яку очолює гендиректор агентства Гроссі, зустрілася в Києві з Зеленським.

Президент України сподівається, що місія потрапить на Запорізьку АЕС коридорами безпеки і зробить усе, щоб уникнути загрози світового масштабу.