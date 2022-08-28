МАГАТЕ приїде на ЗАЕС. Стало відомо, з кого складається місія

Міжнародне агентство з атомної енергетики – МАГАТЕ – відвідає ЗАЕС. Став відомий склад групи експертів для відвідування станції на тлі побоювань з приводу можливої ядерної аварії.

Як повідомляє The New York Times, список членів групи включає в себе голову ядерного агентства Рафаеля Маріано Гроссі і ще 13 експертів з переважно нейтральних країн, передає NNS з посиланням на УНІАН.

Зокрема, це експерти з дружніх Україні Польщі та Литви, а також представники дружніх росії Китаю та Сербії.

Решта членів – з країн, які в основному стояли осторонь всі шість місяців повномасштабної війни або підтримували відкриті канали зв’язку з кремлем. До них відносяться Албанія, Франція, Італія, Йорданія, Мексика та Північна Македонія.

При цьому ні США, ні Великобританія не представлені, оскільки росія вважає їх “несправедливо упередженими”.

Місія повинна відправитися на Запорізьку АЕС вже наступного тижня.

За словами Едвіна Лаймана, експерта з ядерної енергетики, візит представників МАГАТЕ дозволить членам місії перевірити стан всіх аварійних систем, а також оцінити запас дизельного палива і вжити заходів для його поповнення.

Штаб-квартира МАГАТЕ у Відні відмовилася коментувати плановану місію, представник тільки підтвердив, що агентство “веде активні консультації з приводу швидкої місії”.

Нагадуємо, у ніч на суботу, 27 серпня, напередодні візиту, станція знову піддалася обстрілу.

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