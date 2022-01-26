Сніг і мороз: погода в Україні в лютому – прогноз по містах

Про те, якою буде погода в Україні в лютому, NNS дізнався з довгострокових прогнозів. У лютому 2022 року синоптики прогнозують середньомісячну температуру на рівні 0-4 градусів морозу, на Закарпатті, Одещині та в Криму очікується до 1 градуса тепла, Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Відзначається, що місячна кількість опадів очікується 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатті та в горах Криму 52-75 мм, що у більшості західних і південно-західних областей менше норми, на решті території країни – в межах норми.

Згідно з даними Gismeteo, в Києві синоптики в лютому прогнозують переважно похмуру погоду. Температура повітря очікується до 7 градусів морозу вдень і до 12 градусів з позначкою ‘мінус’ вночі.

Майже половина місяця буде з опадами у вигляді снігу або дощу.

В Одесі останній місяць зими теж буде в основному похмурим. Тут буде набагато тепліше, ніж у Києві – температура повітря складе до 5 градусів зі знаком ‘плюс’ вдень, до мінус 6 вночі.

На початку лютого очікуються дощі, можливий невеликий сніг з дощем. Також сніг з дощем прогнозують на середину місяця.

І у Львові в лютому очікується переважно похмура погода. Температура повітря до 5 градусів морозу вдень. до 11 морозу вночі.

Очікуються опади у вигляді снігу та снігу з дощем.

У Дніпрі в лютому теж буде похмуро або хмарно з проясненнями. У перший тиждень місяця опади обіцяють щодня у вигляді дощу і снігу. Далі сухих днів стане більше. Температура повітря – до 5 морозу вдень та 10 градусів нижче нуля вночі.

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