Какой будет весна в Украине 2022 года – холод и аномальная жара

Календарная весна в Украине наступит уже через полтора месяца, но весеннее тепло придет чуть позже.

Синоптики прогнозируют, что весна в Украине в 2022 году будет холоднее и менее сухой, чем прошлогодняя. Средняя температура воздуха составит около восьми градусов тепла.

Как сообщает портал wisemeteo.com, весной 2022 года будет 37 дней с температурой выше +10 градусов и 43 дня, когда столбики термометров опустятся ниже +8 градусов. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Прогноз погоды на март 2022 года.

Март будет прохладным месяцем. По погоде месяц будет больше напоминать декабрь, но весеннее солнце будет светить теплее. Средняя температура воздуха в первом месяце весны составит +2 градуса. Осадки будут кратковременными. Ночью местами заморозки.

Прогноз погоды на апрель 2022 года.

До 3 апреля температура воздуха будет колебаться от +1 до +8 градусов. В начале месяца местами возможны осадки. В некоторые дни столбик термометра будет подниматься до +16 градусов. Осадков будет немного, большинство из них выпадет примерно 5 апреля. В целом апрель 2022 будет холоднее, чем в 2021 году. Пасха попадает на 24 апреля, именно с этого времени традиционно начинается теплая весенняя погода.

Прогноз погоды на май 2022 года.

Средняя температура мая составит +13 градусов. Самым теплым днем ​​месяца будет 29 мая с температурой +22 градуса, самый холодный день синоптики прогнозируют 3 мая со среднесуточной температурой около +4 градусов. Период осадков ожидается с 17 по 22 мая.

Согласно прогнозу погоды народного синоптика Леонида Горбаня, скончавшегося в октябре прошлого года, украинцам придется долго ждать наступления весны этого года. По его словам, зима отступит только в апреле, и заморозки продлятся до Пасхи. Зато в начале мая начнется настоящее лето.

Погода в январе – прогноз синоптиков на первый месяц 2022 года