Чудо на Прикарпатье: радугу заметили посреди зимы – что это означает (фото)

Чудо на Прикарпатье: радугу заметили посреди зимы. Необычное природное явление зафиксировали в Тисменице Ивано-Франковской области сегодня, 4 января. Фото красивой радуги над городом поделился в социальной сети местный житель, передает NNS.

В старину считалось, что увидеть радугу зимой – хороший знак. Он сулит удачу и везенье целый год. Те, кому доводилось стать очевидцем данного явления, считались счастливчиками.

Также по появлению радуги зимой наши предки предсказывали погоду на несколько недель вперед. Если радуга появилась в морозный и солнечный день, значит в ближайшие несколько недель стоит ожидать очень сильных морозов.

Если же радуга появилась на небе в хмурый, пасмурный день, то это примета надвигающихся снежных метелей и буранов. Если в радуге преобладает красный цвет, значит нужно ждать ветреных дней.

Радуга зимой – что говорят специалисты

Специалисты говорят, что настоящей радуги зимой не бывает, а явление это называется ГАЛО – зимой солнечные лучи преломляются не в капельках воды (как в настоящей радуге в теплое время года), а в ледяных кристаллах. Чтобы появилось гало зимой, нужны три условия одновременно:

высокая влажность воздуха;

яркое солнце;

сильный мороз.

Гало – редкое явление, оно встречается перед переменой погоды, перед понижением температуры, сильной метелью, перед потеплением. Гало, как и другие оптические явления (летняя радуга, северное сияние) – атмосферный феномен, вызванный дисперсией света в кристаллах льда.

Гало отличается от летней радуги по своим характеристикам:

оно появляется обычно вокруг солнца, а радуга образуется напротив солнца;

радуга всегда имеет полный спектр, а гало окрашено беднее, преобладают красный и оранжевый цвет;

у радуги в центре – фиолетовый цвет и по периферии – красный цвет, а у гало – красный цвет виден ближе к центру.

Очень редко можно видеть гало, состоящее из полного спектра цветов.

Отметим, что в Ивано-Франковской области 4 января тепло. Мороза нет – температура воздуха плюсовая. Так что, возможно, перед нами все же радуга, а не гало. И ее появление говорит о том, что зимы в Украине становятся все менее традиционными.

Какая будет погода в Украине в январе: прогноз Укргидрометцентра

Погода в январе – прогноз синоптиков на первый месяц 2022 года

Главные новогодние елки городов Украины: яркая фотоподборка