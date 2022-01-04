Чудо на Прикарпатье: радугу заметили посреди зимы – что это означает (фото)

Чудо на Прикарпатье: радугу заметили посреди зимы. Необычное природное явление зафиксировали в Тисменице Ивано-Франковской области сегодня, 4 января. Фото красивой радуги над городом поделился в социальной сети местный житель, передает NNS.
В старину считалось, что увидеть радугу зимой – хороший знак. Он сулит удачу и везенье целый год. Те, кому доводилось стать очевидцем данного явления, считались счастливчиками.
Также по появлению радуги зимой наши предки предсказывали погоду на несколько недель вперед. Если радуга появилась в морозный и солнечный день, значит в ближайшие несколько недель стоит ожидать очень сильных морозов.
Если же радуга появилась на небе в хмурый, пасмурный день, то это примета надвигающихся снежных метелей и буранов. Если в радуге преобладает красный цвет, значит нужно ждать ветреных дней.
Радуга зимой – что говорят специалисты
Специалисты говорят, что настоящей радуги зимой не бывает, а явление это называется ГАЛО – зимой солнечные лучи преломляются не в капельках воды (как в настоящей радуге в теплое время года), а в ледяных кристаллах. Чтобы появилось гало зимой, нужны три условия одновременно:
- высокая влажность воздуха;
- яркое солнце;
- сильный мороз.
Гало – редкое явление, оно встречается перед переменой погоды, перед понижением температуры, сильной метелью, перед потеплением. Гало, как и другие оптические явления (летняя радуга, северное сияние) – атмосферный феномен, вызванный дисперсией света в кристаллах льда.
Гало отличается от летней радуги по своим характеристикам:
- оно появляется обычно вокруг солнца, а радуга образуется напротив солнца;
- радуга всегда имеет полный спектр, а гало окрашено беднее, преобладают красный и оранжевый цвет;
- у радуги в центре – фиолетовый цвет и по периферии – красный цвет, а у гало – красный цвет виден ближе к центру.
Очень редко можно видеть гало, состоящее из полного спектра цветов.
Отметим, что в Ивано-Франковской области 4 января тепло. Мороза нет – температура воздуха плюсовая. Так что, возможно, перед нами все же радуга, а не гало. И ее появление говорит о том, что зимы в Украине становятся все менее традиционными.
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