Вона позувала для скульптури «Батьківщина-мати» у 21 рік – що відомо про цю українську жінку

Українка Ніна Яценко (у шлюбі Данилейко) у 21 рік позувала для скульптури «Батьківщина-мати» у Києві. НСН розповість про цю жінку, якій вдалося реалізувати себе у різних сферах життя. Вона багатодітна мама, яка народила і виховала шістьох дітей, педагог, і до того ж успішна художниця.

Народилася Ніна Яценко 29 липня 1951 року в селі Гребінки Васильківського району на Київщині. З дитинства захоплювалася хатнім настінним малюванням. Якось її мати пішла на базар, а вона взяла і розписала стіни та піч малюнками. Цей стиль залишився з нею на все життя. У дорослому віці пані Ніна стала писати картини за мотивами народного малярства та язичництва. У неї навіть були персональні виставки.

Ніна Миколаївна була заміжньою за Володимиром Данилейком – поетом, мистецтвознавцем, етнологом, який був знайомий із Іваном Світличним, Василем Стусом, Василем Симоненком. Він закінчив Харківський інститут – факультеті журналістики. Чоловік був старший за Ніну Миколаївну на 21 рік.

Жінка розповідала в одному з інтерв’ю про свій шлюб так:

Того дня йшов сніг. Чоловік вінчався зі мною лише тому, що боявся втратити. Мені було 26 років, а йому — 47. Я віруюча людина. Сповідую всі свята, ходжу до церкви та співаю в хорі. У 25 років хотіла навіть піти в монастир на Закарпатті. А до мене підійшла монахиня й сказала: “Іди у світ і народжуй дітей!

У щасливого подружжя народилися шестеро дітей: Соломія, Святослав, Кий, Северин, Данило, Маруся. Всі разом знялися у фільмі, співали, творили, любили Україну.

Друзі про них казали: «Феноменально творча родина – окраса і скарб України»

Володимир Данилейко помер у 2017 році.

Маючи педагогічну освіту і неабиякий досвід у спілкуванні з дітьми, Ніна Яценко все життя пропрацювала вихователькою у дитячому садочку.

Як так сталося, що Ніна Яценко позувала для скульптури «Батьківщина-мати»

В студентські роки, під час навчання у школі бджолярів, дівчина підробляла сторожем у Ботанічному саду біля Видубицького монастиря. Поряд із трапезною художники й архітектори винаймали кімнати під майстерні. Якось одного разу молода Ніна проходила повз них у чорній українській хустці, — Там стояли скульптори Бородай, Кальченко, молодший і старший Зноби, художник Сагоян. Останній сказав: “Это она! Снимите платок. Какая шея! Вот типичная украинка!”

Жінку запросили позувати для скульптури в стилі Родена з маленькою дитинкою.

Але у конкурсі перемогли войовничі ідеологічні фактори того часу та архітектурний проект московської групи художників. Тому “Батьківщина-мати” тримала врешті не дитину, а щит і меч. Хтось зауважив, що із Дарниці фігура з немовлям на руках виглядала б як тризуб.

Поїхали на кіностудію Довженка. Там одягли в грубу полотняну сорочку, важку і незручну. Позувати було складно, особливо німіла рука, яку весь час потрібно було тримати піднятою угору. А ліпили по 3-4 години, – розповіла пані Ніна

Наприкінці 1990-х Ніна Данилейко знялася в документальному фільмі Сергія Марченка ”Відгомін забутого неба”.

У матеріалі використано фото зі статті “Народне малярство Ніни Данилейко”

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