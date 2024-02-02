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Стало відомо, скільки окупантів на лівому березі Дніпра у Запорізькій і Херсонській областях

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Стало відомо, скільки окупантів на лівому березі Дніпра у Запорізькій і Херсонській областях

Скільки окупантів на лівому березі Дніпра у Запорізькій і Херсонській областях станом на сьогодні, розповіла в ефірі телемарафону начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк, передає НСН.

Загальне угруповання військ рф на лівому березі Дніпра, в Херсонській і Запорізькій областях, разом оцінюється у понад 70 тисяч особового складу і в сотні одиниць озброєння та техніки.

При цьому Наталя Гуменюк наголосила, що не всі ці війська зосереджені безпосередньо вдовж лінії фронту.

Вони знаходяться у більш глибоких тилах, звідки підтягуються як додатковий ресурс, — пояснила речниця

Стало відомо, скільки окупантів на лівому березі Дніпра у Запорізькій і Херсонській областях

Наталія Гуменюк зазначила, що кількість ворожих військ постійно змінюється і кількісно, і якісно.

Вони потерпають від невдалих штурмових дій, вони в кожній штурмовій групі втрачають до 70% особового складу. Підрозділи змушені постійно маневрувати і переміщатися на різні напрямки, — сказала речниця

За словами Наталії Гуменюк, обстановка на південному напрямку дуже складна, в тому числі через різну динаміку ворожих штурмів, що ускладнює планування бойової роботі.

Якщо минулої доби лише 3 спроби штурмових дій, то після цього вони активізувалися до 13 спроб. Але залишається сталою традиція не використовувати бронетехніку, — наголосила речниця

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