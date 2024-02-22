За шини не за сезоном штраф до 8500 грн і позбавлення прав – законопроєкт

Депутати хочуть, аби водіїв в Україні карали за шини не за сезоном аж до позбавлення прав. До Парламенту внесли відповідний законопроєкт, передає НСН.

До Верховної Ради внесли законопроєкт №11029 від 20.02.2024, який пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) з метою запровадження відповідальності за порушення водіями транспортних засобів одного нового “зимового” правила.

Документ передбачає покарання за експлуатацію автомобілів, які мають шини не за сезоном. Автори законопроєкту пропонують штрафувати водіїв за їзду взимку на машині з літньою гумою на 1700 гривень. Повторне порушення може обійтися українцям у 3400-8500 грн. При цьому також можливе позбавлення водійських прав на строк від 3 до 6 місяців.

Також законодавці хочуть змінити підхід до вимірювання швидкості руху автомобіля. Пропонується визначати порушення швидкісного режиму шляхом ділення подоланої автомобілем відстані на час, витрачений ним на проїзд конкретної ділянки шляху.

Автори законопроєкту: Медяник В’ячеслав Анатолійович, Павлюк Максим Васильович, Швець Сергій Федорович, Вінтоняк Олена Василівна.

Станом на зараз законопроєкт одержано Верховною Радою. Його поки що не розглядали.

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