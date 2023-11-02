Росіяни готують нові криваві штурми Авдіївки – ISW

Росіяни готують нові криваві штурми Авдіївки. Такий прогноз роблять в американському Інституті вивчення війни, передає НСН.

Здається, російські окупанти готуються до нових атак у районі Авдіївки Донецької області. Незважаючи на значні втрати в техніці та живій силі – повідомляє ISW у свіжому звіті

Згідно із даними аналітиків, окупанти готуються до атаки піхотою за підтримки артилерії з метою компенсування втрат техніки в Авдіївці протягом жовтня.

З 9 по 13 жовтня загарбницька армія під час першої хвилі атак втратила щонайменше 99 транспортних засобів, 94 — під час другої хвилі з 14 по 23 жовтня, а також чотири підтверджених та 18 потенційно втрачених автомобілів з 24 по 31 жовтня. Про це аналітики пишуть, посилаючись на дані GeoConfirmed. За такі стислі терміни це стали найбіліші втрати окупантів із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

В ISW наголошують, що нинішня ситуація під Авдіївкою демонструє ширшу нездатність Генерального штабу Збройних сил росії засвоїти та розповсюдити уроки, що були зроблені їхніми військами під час попередніх невдалих наступальних операцій в Україні.

Нагадаємо, у Силах оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що Авдіївка є найбільшою поразкою російської армії, втрати на цьому напрямку сягають майже 6,5 тис. осіб. На цій ділянці фронту ЗСУ знищили 100 ворожих танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки.

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