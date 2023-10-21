Біля Авдіївки росіяни використовують тактику “кротів”: чим це погано

Біля Авдіївки бої не припиняються. Ворог вдається до нових методів і стратегій, щоб оточити місто. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник 110-ої окремої механізованої бригади, яка відбиває атаки ворога під Авдіївкою Антон Коцуконь, передає НСН.

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Антон Коцуконь зазначив, що ресурсів у ворога під Авдіївкою достатньо і тривають дуже запеклі бої – щодня вони кидають все нові сили – бронетехніку, авіацію, артилерію та особовий склад на штурми міста.

“Щодня вони ходять на штурми з метою перерізати шляхи постання до Авдіївки або хоча б взяти їх під вогневий контроль з подальшим повним оточенням міста”, – зазначив Коцуконь.

За його словами, відбуваються інтенсивні атаки, йдуть дуже запеклі бої.

“Наші оборонці просто в нелюдських умовах тримають позиції – без перебільшення це титани, які під шквалом вогню тримають позиції і завдають дуже відчутних втрат ворогу”, – наголосив речник 110-ої окремої механізованої бригади.

Коцуконь зазначає, що для росіян дуже важливо оточити і взяти Авдіївку, тому вони там зосередили величезні сили і засоби – як мінімум три кадрові бригади, які підкріплені підрозділами “Шторм Z”.

Речник розповів, що на Авдіївському напрямку ворог застосовує нову тактику – риття тунелів.

“Тобто копають тунелі поближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, а, по-друге, щоб десь виринути ближчче до наших позицій неочікувано”, – розповів Коцуконь.

Він також зазначив, що українські розвідники зафіксували використання росіянами роботизованих транспортних машинок з дистанційним управлінням.

“Це доволі великі машинки, які можуть брати на себе нормальну вагу”, – сказав він.

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