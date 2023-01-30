Що відбувається на Запорізькому напрямку фронту – розповіли в Силах оборони

В Силах оборони Таврійського напрямку розповіли, що відбувається на Запорізькому напрямку фронту зараз, після гусних заяв окупантів про їх наступ, передає НСН.

Російські війська поки не мають достатніх сил та засобів для наступу у Запорізькій області. Проте окупанти зосереджують на розвідці та обстрілах лінії фронту.

Про це заявив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін в ефірі телеканалу телемарафону.

Він зазначив, що у Запорізькій області поки не фіксують посилення бойових зіткнень. Окупаційні війська зосередили сили на веденні розвідки і завданні вогневих ударів.

“Щодо можливості на даний час вести якісь наступальні дії на Запорізькому напрямку – про це мови не йде. Тому що сил і засобів, які зосередив ворог, на даний час недостатньо для повноцінного наступу”, – наголосив Єрін.

Крім того, за словами Єріна, поки не спостерігається перегруповування ворога чи збільшення кількості сил на Запорізькому напрямку.

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