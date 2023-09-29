Що буде з тарифами на комуналку і субсидіями цієї зими – Шмигаль дав відповідь

Що буде з тарифами на комуналку і субсидіями у цьому опалювальному сезоні, розповів на сьогоднішньому засіданні Кабміну прем’єр Денис Шмигаль, передає НСН.

Що буде з тарифами на комуналку і субсидіями

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаться без змін.

Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін. При цьому плануємо збільшення бюджету на виплату субсидій, – сказав Шмигаль на засіданні уряду в п’ятницю

За його словами, завдяки цифровізації процесів усі субсидії цьогоріч буде перепризначено автоматично, а ті, хто потребує субсидії і не отримував її раніше, можуть подати заявку онлайн через “Дію” або сайт Пенсійного фонду.

Стимулювання економіки

В Кабміні пропонують також у бюджеті на 2024 рік суттєво розширити програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць. Сумарно направлять на ці цілі 42 млрд грн. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

У бюджеті на 2024 рік ми пропонуємо суттєво розширити програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць. Сумарно направимо на ці цілі 42 млрд грн, – розповів Шмигаль

За його словами, обов’язково продовжать одну з найуспішніших програм пільгового кредитування «5-7-9».

За програмою єРобота плануємо видати більш ніж 12 тисяч мікрогрантів і додатково 1300 грантів для старту ветеранського бізнесу. Будемо підтримувати аграріїв, машинобудівників, створення та розширення переробних підприємств. 3 млрд грн виділимо на державну підтримку великих інвестиційних проєктів в Україні, – розповів Шмигаль

Він зазначив, що разом із партнерами продовжать працювати і над страхуванням воєнних ризиків.

Маємо вже зрушення та позитивні новини. Цього тижня Світовий банк уперше застрахував від воєнних ризиків приватного інвестора в Україні. Вдячні партнерам за спільну роботу над цим проєктом, – додав Шмигаль

Додамо, що у проєкті Держбюджету на 2024 рік уряд збільшив фінансування на підтримку ветеранів на 7,5 млрд грн, що удвічі більше ніж у 2023 році, – до понад 14 млрд гривень.

Джерело: Інтерфакс Україна, УНН

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