«Ще мінімум місяць»: Буданов дав прогноз щодо війни в Україні

Голова розвідки Кирило Буданов дав прогноз щодо війни в Україні. А також прокоментував ядерний шантаж росії. Розповів, чим можна знищити Кримський міст.

Про все це він сказав в інтерв’ю виданню The Philadelphia Inquirer.

Новини України – НСН зібрали головне зі сказаного Будановим.

У нас немає іншого варіанту, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно, — заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України

Нижче – головні тези з інтерв’ю.

Прогноз щодо війни в Україні від Буданова

Про російський наступ

Хороша новина полягає в тому, що жодного Армагеддону не буде. Погана новина в тому, що ситуація є досить складною. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць.

Ми зробимо все можливе, щоби не дозволити окупувати Донбас.

Про Крим

Захоплений москвою і перетворений на величезну військову базу півострів Крим необхідно відрізати від російського постачання.

У Чорному морі давно не залишилося жодного бойового корабля. Вони у пастці біля порту Новоросійська. Нам просто необхідно переконатися, що всі залишки флоту будуть витіснені назад до Росії.

Ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужні, щоб знищити Керченський міст, помиляються. Питання лише у їх кількості.

Якщо є шанс переконати путіна, що він не може перемогти, він може полягати в тому, щоб зробити контроль Москви над Кримом неможливим.

Про постачання зброї та боєприпасів

Постачання відбуваються швидше, ніж кілька місяців тому, але потреби України дуже високі, тому для нас було стратегічно важливо відновити постачання. Залишається питання щодо обсягів.

Про технології та удари по території Росії

Атаки території Росії впливають на моральний дух росіян.

Технології матимуть велике значення у цій війні, щоб ми не вели війну до останнього громадянина.

Поки війна ведеться на нашій території, вона не торкнеться Росії. Саме тому з весни 2022 року ми почали проводити операції на російській території, і заходитимемо тим далі, чим більше у нас буде для цього ресурсів. Росія почала це відчувати.

Обмеження США за 100-кілометровою зоною ударів не є чесною грою, а НПЗ ворога є легітимною військовою метою.

Нинішній дозвіл США полегшить нам життя, але якщо буде дозвіл використовувати американську зброю на всю оперативну глибину, якої ми можемо досягти, звичайно, нам буде набагато легше.

Про ядерний шантаж Росії

Знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. У нас немає великих концентрацій військ, для яких така ядерна зброя була б доречною. А пробити дірки у наших лініях оборони можна звичайними засобами ведення війни.

Використання ядерної зброї призвело б до великих політичних ризиків для путіна. Його червоні лінії по Криму були перетнуті вже неодноразово, і нічого не сталося.

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