Шахраї продають квартири українців, які виїхали за кордон: як працює схема і як уберегтися

В Україні триває повномасштабна війна – мільйони громадян були змушені залишити свої домівки і шукати прихисток в інших країнах. На цьому фоні з’явилася нова злочинна схема з нерухомістю. Шахраї продають квартири українців, які виїхали за кордон. Про таке розповідає юрист, консультант з нерухомості Іван Кудояр, передає НСН.
За словами Кудояра, тільки він особисто знає про два таких випадків за останній час.
Шахраї продають квартири українців: як діє злочинна схема
- В інтернеті шахраї знаходять потрібну квартиру, господарі якої виїхали з України та здають житло за дорученням (або взагалі без довіреності).
- За ‘лівим’ паспортом укладають договір оренди квартири.
- Потім підробляють паспорт на ім’я власника квартири (на “чорному” ринку фальшивий документ обійдеться шахраям від 200 до 2000 доларів, залежно від якості та наповнення).
- Далі аферисти або підробляють правовстановлюючі документи, або одержують дублікати документів.
- Потім шахраї показують квартиру потенційним покупцям, продають за заниженою вартістю.
Як уберегтися – поради юриста
Якщо хочете жити спокійно, не бігати судами і доводити, що ви жертва обставин, витрачати гроші на адвокатів і виселяти ‘нових’ власників з вашої квартири, дам кілька порад, – каже юрист
Поради юриста:
- Самі або за допомогою нотаріуса зайдіть до реєстру майнових прав і переконайтеся, що з вашим майном все гаразд.
- Якщо на тривалий термін залишаєте житло, то можете оформити договори позики (іпотеки) з кимось із близьких, таким чином нотаріус накладе обмеження на розпорядження квартирою. (Нотаріуси знають, як це зробити).
- Якщо з якихось причин ваша квартира не внесена до Реєстру майнових прав, то бажано внести.
- Працюйте з перевіреним ріелтором. У всякому разі, він може запідозрити щось недобре, а у випадку обману стане вашим свідком.
- Вивчайте особу орендаря: де працює, активність у соціальних мережах, його життєву ситуацію, його рідних. При оформленні оренди просіть показати ще якийсь документ (наприклад, посвідчення водія тощо). Та й останнє, не соромтеся орендарів, частіше відвідуйте квартиру, яку здали.
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