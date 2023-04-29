Шахраї продають квартири українців, які виїхали за кордон: як працює схема і як уберегтися

В Україні триває повномасштабна війна – мільйони громадян були змушені залишити свої домівки і шукати прихисток в інших країнах. На цьому фоні з’явилася нова злочинна схема з нерухомістю. Шахраї продають квартири українців, які виїхали за кордон. Про таке розповідає юрист, консультант з нерухомості Іван Кудояр, передає НСН.

За словами Кудояра, тільки він особисто знає про два таких випадків за останній час.

Шахраї продають квартири українців: як діє злочинна схема

В інтернеті шахраї знаходять потрібну квартиру, господарі якої виїхали з України та здають житло за дорученням (або взагалі без довіреності).

За ‘лівим’ паспортом укладають договір оренди квартири.

Потім підробляють паспорт на ім’я власника квартири (на “чорному” ринку фальшивий документ обійдеться шахраям від 200 до 2000 доларів, залежно від якості та наповнення).

Далі аферисти або підробляють правовстановлюючі документи, або одержують дублікати документів.

Потім шахраї показують квартиру потенційним покупцям, продають за заниженою вартістю.

Як уберегтися – поради юриста

Якщо хочете жити спокійно, не бігати судами і доводити, що ви жертва обставин, витрачати гроші на адвокатів і виселяти ‘нових’ власників з вашої квартири, дам кілька порад, – каже юрист

Поради юриста:

Самі або за допомогою нотаріуса зайдіть до реєстру майнових прав і переконайтеся, що з вашим майном все гаразд. Якщо на тривалий термін залишаєте житло, то можете оформити договори позики (іпотеки) з кимось із близьких, таким чином нотаріус накладе обмеження на розпорядження квартирою. (Нотаріуси знають, як це зробити). Якщо з якихось причин ваша квартира не внесена до Реєстру майнових прав, то бажано внести. Працюйте з перевіреним ріелтором. У всякому разі, він може запідозрити щось недобре, а у випадку обману стане вашим свідком. Вивчайте особу орендаря: де працює, активність у соціальних мережах, його життєву ситуацію, його рідних. При оформленні оренди просіть показати ще якийсь документ (наприклад, посвідчення водія тощо). Та й останнє, не соромтеся орендарів, частіше відвідуйте квартиру, яку здали.

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