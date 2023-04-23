На Дніпропетровщині продають будинок за 15 тисяч гривень – який вигляд має житло (фото)

На Дніпропетровщині продають будинок за 15 тисяч гривень. Також дешеве житло можна купити і на Сумщині.

Про це йдеться на порталі оголошень, пише НСН з посиланням на Обозреватель.

У селі Воскресенівка Дніпропетровської області за 15 тисяч гривень продають будинок площею 80 квадратів. У будинку є власна котельня, центральний водогін, електрика. Є три кімнати та ділянка землі площею 50 соток. Ще одна перевага: на відстані кілометра знаходиться річка.

“У будинку є три житлові кімнати. Продається без городу”, йдеться в оголошенні.

До найближчого міста лише 20 км. Хоча в оголошенні йдеться про те, що нерухомість знаходиться в “житловому стані”, судячи з фото, в будинку ніхто не проживає. Тому новим мешканцям доведеться зробити як мінімум косметичний ремонт.

У селі Івот на Сумщині за 17 тисяч гривень можна купити будинок площею 50 квадратів. У будинку є лише дві кімнати, поряд ділянка землі площею 30 соток. Пічне опалення, немає водопостачання. З переваг – багато вікон, тож будинок світлий. Однак потребує як зовнішнього ремонту, так і внутрішнього.

“Будинок простий, є груба, світло, дрова в запасі. Великий город і все необхідне”, йдеться в оголошенні.

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