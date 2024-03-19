«Ви маєте битися за свою країну незалежно від нашої допомоги» – сенатор Грем закликав Україну мобілізувати чоловіків молодше 25 років

Сенатор Грем, який 18 березня відвідав Київ і зустрівся із Зеленським, закликав Україну битися з ворогом незалежно від допомоги США. А також швидше ухвалити закон про мобілізацію і призвати до війська чоловіків, молодших 25 років.

Про це пише газета The Washington Post, передає НСН.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який вважається проукраїнським, але був одним із тих, хто заблокував допомогу Україні, під час вчорашнього візиту до Києва закликав українських парламентарів схвалити законопроєкт про мобілізацію.

Зазначається, що Грем закликав українських нардепів до “швидких законодавчих дій” на тлі того, що американські законодавці досі не можуть схвалити закон з допомогою Україні на $60 млрд.

Сенатор наголосив, що українці “мають ухвалювати свої рішення щодо мобілізації, не зважаючи на те, чи підтримуватимуть США їх надалі”.

Що б ми не робили, ви повинні боротися. Незалежно від того, що ми робимо, ви воюєте за себе, – сказав він

Політик також висловив думку, що призовний вік в Україні має бути нижчим за 27 років.

Я сподіваюся, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються. Я не можу повірити, що це у 27 років. Ви боретеся за своє життя, тому вам слід служити не в 25 або 27 років. Потрібно більше людей у строю, – сказав Грем

Нагадаємо, Уулютому 2024 року Грем фактично зірвав затвердження Сенатом пакета допомоги для України, несподівано виступивши проти. Журналісти The Hill писали, що таке рішення Грема викликало обурення та лють навіть в його однопартійців, які розраховували на підтримку сенатора. Водночас Грем продовжував позиціювати себе як “друга України”.

18 березня 2023 року Грем зустрівся з президентом Зеленським, політики обговорили ситуацію на фронті та військову допомогу, яка необхідна Україні. Також темою були євроатлантична інтеграція, посилення санкційного тиску та використання заморожених активів РФ на підтримку Україні.

Сенатор заявив, що ініціює законопроєкт про визнання Росії державою – спонсором тероризму згідно з законодавством США.

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