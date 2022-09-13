Зима в умовах війни – які запаси треба зробити заздалегідь

Зима в умовах війни, яку розв’язала рф, буде складною, а тому готуватися до неї краще вже зараз – що необхідно придбати.

Найпростіше, що можна зробити – наперед закупити продукти і необхідні речі, які стануть у нагоді, якщо ситуація загостриться. Це також важливо з урахуванням майбутнього підвищення цін.

Про це NNS пише з посиланням на повідомлення zn.ua.

Вода

Через ракетні удари по електростанціях можуть виникнути проблеми з водопостачанням. Тому насамперед необхідно зробити запаси води – як питної, так і технічної.

Придбайте наперед каністри, в ідеалі з краном, для збирання води. Ви також можете мати пару чистих каністр, наповнених водою, як резерв. Зберігати їх потрібно у прохолодному темному місці.

Питною водою потрібно запастися з розрахунку три літри на людину на добу. Якщо не впевнені у її чистоті, має бути можливість її перекип’ятити.

Продукти

Також важливо мати в запасі продукти, які швидко не псуються, які можна швидко приготувати, для яких потрібно мало води або які можна їсти без підготовки.

Це:

хліб із тривалим терміном зберігання (хлібці, сухарі, крекери);

макарони та каші швидкого приготування;

консерви м’ясні, рибні, овочеві, фруктові;

дитяче харчування;

корм для домашніх тварин;

рослинне молоко – соєве, вівсяне, а також сухе молоко;

згущене молоко, шоколад, фруктове пюре, варення, мармелад;

сік або інший напій, який можна зберігати за кімнатної температури;

кава, чай;

мед, горіхи, арахісове масло, насіння;

рослинна олія.

Електрика

У разі воєнних дій значний ризик відключення електрики. Запасіться заздалегідь ліхтарями, які заряджаються від батарейок або від сонячної батареї.

Це може бути:

кемпінговий ліхтар (на кшталт настільної лампи)

налобний

універсальний ручний

Стануть в нагоді і звичайні свічки. Не забудьте купити до них запальничку чи сірники. Також можна використовувати гасову лампу.

Найдорожчий варіант – генератори. Ці пристрої здатні виробляти електрику і живити їм всю вашу техніку – від 2 до 20 годин.

Зима в умовах війни – тепло

Якщо в приміщенні стане холодно, варто завісити вікнами ковдрами, зібратися всім в одній кімнаті, застелити ковдрами або килимами підлогу в ній. Можна завісити ковдрами стіл та зібратися під столом. Тільки не забувайте провітрювати приміщення та гасити на ніч свічки та обігрівачі, щоб уникнути пожежі.

Варто запастися вовняним одягом, теплими куртками та брюками, шапками, шарфами, рукавицями, ковдрами, спальними мішками.

Українцям радять запасатися продуктами на зиму